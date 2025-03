Un médico contradice la autopsia de la mujer de Gene Hackman afirmando que llamó a su clínica un día después de morir

El médico que realizó la autopsia a los cuerpos del actor Gene Hackman y su mujer Betsy Arakawa afirmó que el actor murió una semana después, mientras que la pianista lo hizo el 11 de febrero. Sin embargo, un especialista en atención de emergencias dijo al medio 'Daily Mail' que la señora llamó el 12 de febrero a su clínica

El especialista en atención de emergencias, Dr. Josiah Child, que trabaja en una clínica en Santa Fe, Nuevo México, dijo que Betsy llamó a su clínica el 12 de febrero, es decir, un día después de cuando se creía que había muerto. "Betsy no murió el 11 de febrero porque llamó a mi clínica el 12 de febrero", explicó.

Antes, un médico forense había dicho que Betsy murió el 11 de febrero debido a una enfermedad rara llamada hantavirus, que se transmite por roedores. Sin embargo, el Dr. Child dijo que la mujer del actor había llamado a su clínica semanas antes para pedir una prueba para su marido.

"Me llamó un par de semanas antes de su muerte para preguntar sobre la posibilidad de hacerle un ecocardiograma a su esposo. No era paciente mía. Concertó una cita para el 12 de febrero. Era para algo no relacionado con la respiración", dijo a 'Daily Mail'. Betsy volvió a llamar el día de la cita y habló con uno de los médicos. Le dijeron que fuera esa tarde, pero nunca llegó. "No tenía síntomas de dificultad para respirar, y la cita no era por el hantavirus", agregó el médico.

Cuando parecía que parecía estar bastante claro, este nuevo hallazgo en la investigación de la muerte del actor y su mujer, plantea más dudas sobre lo que ocurrió y podría llevar a revaluar el caso tras la contradicción del especialista con la fecha de muerte.

El perro pudo morir deshidratado

Ambos fueron encontrados el pasado 26 de febrero en su casa de Santa Fe. El marcapasos del actor de 95 años registró actividad por última vez el 18 de febrero. Su cuerpo estaba en la cocina mientras que ella tirada en el baño de su casa con pastillas en la encimera. La autopsia determinó que Betsy murió por un síndrome pulmonar por hantavirus una semana antes, el 11 de febrero.

"Basándonos en las circunstancias, es razonable concluir que la señora Arakawa falleció primero", expresó la doctora Heather Jarrell, médica forense en jefe de Nuevo México, en una conferencia de prensa. Sin embargo, el actor padecía de Alzheimer, lo que parece ser que fue lo que contribuyó a su muerte. "Estaba en muy mal estado de salud. Tenía una enfermedad cardíaca importante y creo que eso fue lo que finalmente provocó su muerte", apuntó Jarrell.

También encontraron el cadáver del perro en su jaula. La autopsia determinó que no tenia evidencias de infección, traumatismos o envenenamiento, según detalla el Control de Animales de Santa Fe y que recoge Associated Press, aunque el cuerpo tenía signos de momificación parcial. Probablemente murió de hambre y deshidratación, ya que al morir la mujer quedó a cargo de Hackman, quien con su avanzada enfermedad no pudo hacerse cargo del animal.

