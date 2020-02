La marmota Phil predice que la primavera llegará pronto a Estados Unidos

La marmota Phil, el animal 'meteorólogo' más famoso del mundo, ha salido de su guarida en Punxsutawney (Pensilvania) y no vio su sombra, lo que significa, según la tradición popular, que la primavera llegará pronto este año a Estados Unidos.

Miles de personas madrugaron para celebrar este acontecimiento en Gobbler's Knob, una colina a las afueras de Punxsutawney, conocida globalmente a raíz de la película 'Groundhog Day' ('Día de la Marmota', 1993), protagonizada por Bill Murray.

Bajo un cielo encapotado, los maestros de ceremonia, con sus tradicionales chisteras negras, sacaron al roedor de su jaula de tronco de árbol y lo alzaron en el aire antes de anunciar su pronóstico. "La primavera llegará temprano, con certeza", proclamó -supuestamente traduciendo los gruñidos de la marmota- uno de los miembros del Punxsutawney Groundhog Club Inner Circle, que organiza el ritual anual.

No es habitual que Phil augure una primavera temprana: esta es solo la ocasión número 20 en la que la marmota no ha sido capaz de ver su sombra desde que la tradición comenzó a celebrarse en 1887. La leyenda dice que, cuando hay sol suficiente para que el animal "vea" su sombra, quedan seis largas semanas para que acabe el invierno; pero si no puede percibirla, entonces la primavera está en camino.

La marmota ha augurado seis semanas más de invierno en 103 de los 124 años de los que se tiene registro (se perdieron los documentos relativos a una década). El pronóstico del roedor no es demasiado fiable: según Stormfax, web especializada en la popular tradición, las predicciones de Phil solo han sido correctas en un 39 % de las ocasiones.