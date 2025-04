Manuel Gazapo, doctor en Relaciones Internacionales, avisa de lo que hay que hacer ante un apagón eléctrico: "Hay que aprovechar la energía residual"

Ante la situación de apagón eléctrico que se está viviendo en España y otros países de Europa -como Portugal, Francia y Andorra-, el sistema eléctrico español ya preparó hace uno años un plan para estar prevenidos. Manuel Gazapo, doctor en Relaciones Internaciones, ha estado con nosotros en Antena 3 Noticias para tratar de esclarecer qué es lo que está ocurriendo y no tratar de sacar conclusiones precipitadas.

"Hemos vivido una circunstancia que no pensábamos que iba a suceder. Vivimos en un mundo hiperconectado y dependemos completamente de internet y de la electricidad", ha empezado señalando Gazapo, que ha señalado la posibilidad de que todo esto sea producto de un "ciberataque" o de un "ataque físico contra la red eléctrica". No obstante, desde el CNI ya han indicado no se aprecian indicios de un ciberataque.

"Hay que confiar en las fuentes oficiales", añade Manuel Gazapo. Sobre las posibles causas que habrían podido provocar esta situación excepcional de caos generalizado, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha comparecido en la Moncloa, desde donde ha señalado que aun no tienen "información": "Ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis". A lo que ha añadido que "España cuenta con planes de reposición definidos para afrontar este escenario".

Dicho plan se trata del 'Plan de Preparación frente a los Riesgos en el Sector Eléctrico', diseñado por el Ministerio de Transición Ecológica y cuyo objetivo es hacer frente a este tipo de amenazas. Sobre todo se trata de garantizar el suministro de electricidad en situaciones de crisis como la que se está viviendo esta jornada en toda España. También coordinar la actuación de las diversas administraciones, además de colaborar con otros países. De momento, lo que hay que identificar es el origen del problema.

Aprovechar la energía residual que tengamos

Manuel Gazapo ha hecho un llamamiento a "aprovechar la energía residual que tengamos en los electrodomésticos", como es el caso del teléfono móvil. "Hagamos un uso responsable de la batería móvil. Si no podemos contactar con nuestros familiares, intentar mandarle un mensaje, intentar llamar. Pero sobre todo, decirles dónde nos vamos a quedar durante las próximas 12 horas", aseguraba Gazapo.

El doctor en Relaciones Internaciones también ha informado sobre las dos hipótesis que existen a la hora de no poder acceder a la red. El primer escenario sería el robodedatos durante este tiempo. El segundo sería un ataque que ha provocado el declive por completo de la red y destinado a explotar la vulnerabilidad de un estado.

Es pronto para sacar conclusiones ante esta crisis que ha vivido diversos puntos de Europa al mismo tiempo. Sin embargo, hay dos puntos vulnerables, explica Gazapo. En primer lugar, la generación, es decir, donde se produce la energía. Por ahora se afirma que se está pudiendo generar toda la energía necesaria en estos momentos. Por otro lado, se está detectando en la distribución de la energía. Se desconoce el porqué, pero podría ser por algún tipo de virus introducido de manera intencionada o no. También existe la posibilidad de una especie de hackeo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com