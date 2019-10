Manifestación en Bruselas, simultánea a la de Barcelona, por la unidad de España

Un centenar de personas en Bruselas ha defendido la unidad de España al mismo tiempo que la manifestación sucedía en Barcelona este domingo por la mañana. La concentración ha sucedido en el área donde están ubicadas las instituciones de la Unión Europea.

Desde Bruselas, los manifestantes han querido contrarrestar la propaganda de Puigdemont en el país. "Es una manifestación en defensa de la convivencia en Cataluña, en favor de la democracia y el Estado de derecho, como lo es el Estado español", ha afirmado ante la prensa el portavoz en Bruselas de Sociedad Civil Catalana, José Luis Rufas.

Rufas ha reiterado que Cataluña "no es monopolio de los partidos nacionalistas y separatistas". Además, ha destacado la relevancia de esta protesta contra el 'procés' porque, los sectores no independentistas "hasta ahora" no se han manifestado tanto como los separatistas.