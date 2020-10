Mahatma Gandhi: 15 frases sobre la lucha contra la no violencia y la paz

El Día Internacional de la No Violencia se conmemora cada 2 de octubre, justo el mismo día del nacimiento de Mohandas Karamchand Gandhi, más conocido como Mahatma Gandhi, pionero y líder de la filosofía de la no violencia.

Mahatma Gandhi era conocido por luchar por los derechos de la población india debido a sus métodos de resistencia pacífica y la no violencia. Este activista y abogado indio llevó a su país a la independencia, después de siglos y siglos bajo el dominio del Imperio Británico. Hoy, por el Día Internacional de la No Violencia, queremos recordar su legado con estas frases pacíficas que nos recuerdan que con la violencia no se llega a ninguna parte.

¿Quién era Mahatma Gandhi?

Mahatma Gandhi nació el 2 de octubre de 1869 en Porbandar, una ciudad al noroeste de la India. En aquella época, este país era una colonia bajo el gobierno del Imperio Británico y los indios eran tratados como ciudadanos de segunda en su propio país.

Este líder era considerado un héroe en la India, ya que llevó a este país a la independencia, así como un símbolo de las revoluciones pacifistas en todo el mundo. Para defender sus ideales y luchar contra las injusticias, utilizaba acciones no violentas como la desobediencia civil (sin violencia) y la huelga de hambre.

Durante años, ayudó a las clases más pobres y defendió la paz mundial como vínculo de unión de todas las naciones. Asimismo, fue nominado cinco veces al Nobel de la Paz, pero nunca llegó a recibirlo.

Frases sobre la paz y la no violencia de Mahatma Gandhi

“Vive como si fueras a morir mañana; aprende como si el mundo fuera a durar para siempre”.

“Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino”.

“Lo que se obtiene con violencia, solamente se puede mantener con violencia”.

“Cada uno tiene que encontrar su paz interior. Y la paz sea real no debe ser afectada por las circunstancias externas”.

“El odio y la intolerancia son los enemigos del correcto entendimiento”.

“La mejor manera de encontrarse es perderse en el servicio de los demás”.

“Un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo crea en él”.

“Hay dos tipos de poderes, uno es obtenido por el miedo al castigo, y el otro por actos de amor. El poder basado en amor es más efectivo y permanente que el miedo al castigo”.

“Soy humilde, pero a la vez un entusiasta buscador de la verdad”.

“La felicidad es cuando lo que piensas, dices y haces están en armonía”.

“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa”.

“Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo”.

“Ojo por ojo y el mundo acabará ciego”.

“Para una persona no violenta, todo el mundo es su familia”.

“No hay camino para la paz, la paz es el camino”.