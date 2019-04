Maduro cambia su Gobierno y critica a la oposición la retirada de unos cuadros de Chávez

La primera orden del nuevo presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Henry Ramos Allup, ha sido la retirada de los cuadros de Chávez y del Libertador Simón Bolívar. De este último sólo quieren que se conversen los clásicos.

Los operarios han retirado los cuadros entre los insultos de un grupo de chavistas que los han recogido en la calle al grito de “esta Asamble va a caer”.

Este es un ejemplo de la división y el enfrentamiento en la Cámara venezolana, donde ahora la oposición cuenta con una mayoría holgada.

Nicolás Maduro, ha dicho sentirse profundamente ofendido y ha criticado con dureza esta decisión. Ha pedido a los venezolanos que demuestren el amor que sienten por el comandante y el libertador y ha convocado a partir de este jueves "actos de desagravio" en el país.

La nueva Asamblea también ha retado al gobierno tomando juramento a los tres diputados opositores que el tribunal supremo suspendió. Diosdado Cabello, ex presidente de la sala, ha denunciado que el parlamento ha cometido desacato y ha asegurado que el gobierno no le dará ni un céntimo. “Esta asamblea no tiene ninguna legitimidad, no podrán mandar nada a la Gaceta Oficial para publicarlo”

El presidente venezolano ya se prepara para luchar contra la oposición con un nuevo gobierno más revolucionario y ha dicho que su prioridad será la economía.