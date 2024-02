Una madre echa a su hija adolescente de casa porque está embarazada y quiere disfrutar de su jubilación

Los embarazos suelen ser motivo de alegría para un hogar. Sin embargo, no es lo que le ha ocurrido a una joven de 17 años. Según ha explicado en el portar Reddit, la adolescente comunicó a su madre y familiares que estaba embarazada de siete semanas esperando que la ayudaran y apoyaran. No obstante, la madre tuvo una reacción bastante inesperada y le dijo que no pensaba hacerse cargo del bebé.

La hija propuso a los padres que se quedaran con él mientras ella trabajaba. Algo que la madre rechazó rotundamente argumentando que no estaba dispuesta a criar a otro bebé en esta etapa de su vida, ya que estaba recién jubilada.

Además, la madre le dijo que tenía que buscar otro hogar en el que vivir con el bebé cuando naciera ya que no podían quedarse en esa casa.

Esta situación ha abierto el debate en el portal sobre el apoyo familiar y la autonomía personal cuando se trata de embarazos en la adolescencia. "No eres la mala. Ella eligió seguir adelante con este embarazo, y si ella es lo suficientemente madura, en su mente, para ser madre, entonces es lo suficientemente madura para resolver su situación", señala un usuario en el perfil.

"Lo peor es que la mayoría de los trabajos para personas de esta edad son de servicio y requieren trabajar después de las 6 p.m. Hay muy pocas guarderías que estén abiertas después de las 6 p.m.", comenta otro.

El 31% de las mujeres embarazadas afirma que su vida laboral ha cambiado al comunicar su embarazo

La natalidad sigue en caída libre. De hecho, en septiembre se registró la cifra más baja desde 1941 y no se superan los 30.000 nacimientos desde el mes de octubre de 2021. La natalidad cae en casi todas las comunidades. Sólo se salvan, por muy poco, la Comunidad de Madrid y Extremadura. Donde menos niños han nacido es, con mucha diferencia, en La Rioja y en Castilla La Mancha. Les siguen Navarra y Asturias. De media, ahora las mujeres tienen su primer hijo a los 33 años.

Este miércoles se ha presentado el Mapa de la Maternidad 2022, elaborado por la Fundación REDMADRE, que persigue crear conciencia social respecto a las ayudas a la maternidad e identificar y recopilar todas aquellas ayudas ofrecidas por las Administraciones Públicas a las mujeres embarazadas, sean o no trabajadoras.

Esta fundación asegura que la maternidad pone en riesgo el empleo. El 31% de las mujeres embarazadas afirma que su vida laboral ha cambiado al comunicar su embarazo.

