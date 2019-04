Una madre decide subir unas fotografías de sus estrías para ayudar a que otras amen su cuerpo

Brenda Rivers Strems es madre de cinco hijos. Cada embarazo supuso un cambio en su cuerpo que llegó hacerle cuestionar la imagen que tenía de si misma.

Ahora, ha comprendido "la belleza del cuerpo de una mujer" y ha compartido en sus redes sociales unas imágenes suyas que muestran sus estrías y flacidez.

Brenda ha explicado a Metro que tuvo cinco embarazos, dos nacimientos por cesárea y tres partos vaginales. Su primer parto fue un poco traumático porque terminó con una cesárea de emergencia que le dejó una gran cicatriz.

"No me gustaba mi cuerpo, el tamaño de mis senos se multiplicó por tres, tenía estrías en mis costados, mi barriga se caía y simplemente no me sentía guapa", ha comentado.

Esta madre ha decidido compartir estas imágenes para que otras mujeres que tengan el mismo sentimiento que ella tuvo se sientan más apoyadas.

"No quiero que los demás esperen tanto como yo para amarse a sí mismos por lo que son en este momento", ha dicho.