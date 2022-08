Una madre corta los genitales de su novio al pillarlo intentando violar a su hija de 14 años: "No me arrepiento"

El pasado miércoles una madre del estado del norte de la India de Uttar Pradesh, a unos 160 kilómetros al este de Nueva Delhi, cortó los genitales de su novio después de que este intentara presuntamente violar a su hija de 14 años. Según explica la madre, de 36 años, llegó a casa justo a tiempo para pillar a su amante, de 32 años, intentando atacar a la menor en su casa: "Afortunadamente, volví a casa a tiempo y le pillé con las manos en la masa". Justo en ese momento, cuando intentó salvar a su hija, el que era su novio intentó agredirla a ella también.

Fue en ese momento cuando ella corrió a coger un cuchillo a la cocina y decidió su siguiente paso. "Traje un cuchillo de la cocina y le corté las partes íntimas para darle una lección. No me arrepiento de lo que hice", explica a 'Times of India'.

"Volví a casa a tiempo y le pillé con las manos en la masa"

El estado del presunto agresor

Según el informe policial, el hombre ha sido detenido como sospechoso de violación en virtud de la Ley de Protección de Menores contra Ofensas Sexuales y se encuentra en estado crítico. De hecho, ha tenido que ser atendido en el Hospital Lucknow debido a la gravedad de sus heridas.

No está claro si la madre, que había convivido dos años con el presunto agresor tras abandonar a su marido por los problemas que tenía con el alcohol, se enfrentará a algún cargo.