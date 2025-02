Una madre arroja a su bebé recién nacido al inodoro de un aeropuerto y lo abandona para ir a coger el vuelo

Ekaterina Burnazkina, una turista rusa de 29 años, está acusada de dar a luz y abandonar a su recién nacido en el baño de un aeropuerto antes de dirigirse al control de pasaportes para coger un vuelo.

El caso se remonta al 13 de octubre de 2024, en un baño para discapacitados en el aeropuerto de Antalya, en Turquía. Allí, un miembro del personal de limpieza encontró a un bebé recién nacido en la taza del inodoro. La investigación policial determinó que el bebé fue abandonado por la ciudadana rusa Ekaterina Burnazkina tan solo 12 minutos antes de ser encontrado. Además, se reveló que la mujer se dirigió rápidamente a los mostradores de pasaportes junto a su madre, Elena Burnazkina, para completar los procedimientos de salida del país.

Tanto la madre como la hija, que se disponían a viajar a Moscú, fueron detenidas por los equipos de la división del aeropuerto del Departamento de Policía de Antalya. Por su parte, el recién nacido fue trasladado al hospital tras la intervención de los equipos sanitarios.

La madre niega que intentara asesinar al bebé

El proceso contra ambas ciudadanas rusas continúa en el tercer tribunal penal de Antalya. Los fiscales señalaron al Tribunal Penal Superior de Turquía que el bebé fue encontrado en el inodoro, atrapado en agua helada y con los pies sumergidos. A lo que han añadido que, si sobrevivió, fue gracias a que el limpiador lo encontró apenas unos minutos después y dio la voz de alarma.

Ahora, en un giro judicial de los acontecimientos, Ekaterina Burnazkina ha negado el cargo de intento de asesinato y ha pedido que le devuelvan a su hijo, que se recupera en un hospital de Antalya y está en condición estable. "Quiero que me devuelvan a mi hija", dijo ante el tribunal.

Además, Ekaterina Burnazkina ha señalado que unos días antes del parto acudió a un centro de salud de Alanya por sospecha de intoxicación alimentaria. El médico que la examinó en aquella ocasión también ha testificado ante el tribunal: "Yo tenía una consulta privada en Alanya. Ekaterina vino a nosotros el 12 de octubre. Vino a la clínica con quejas de náuseas, vómitos y dolor abdominal. Le hicieron un análisis de sangre y le diagnosticaron una intoxicación alimentaria. No realizamos pruebas de embarazo y no hay ningún aparato de ultrasonidos. La acusada me dijo que no estaba embarazada. En las pruebas que realizamos, el índice de infección era alto. Como no sospechábamos que estuviera embarazada, no le hicimos ninguna prueba. Su malestar puede haber enmascarado el embarazo, ya que incluía los mismos síntomas. Aunque le hice un examen manual, no sentí ningún movimiento en el abdomen. Lo sentimos como si fuera un movimiento intestinal. Parecía tener sobrepeso; no me di cuenta de que estaba embarazada".

El fiscal asegura que lo hizo voluntariamente

Sin embargo, el fiscal desestima esta defensa presentada por Ekaterina alegando que el bebé recién nacido fue dejado desnudo, sin ninguna precaución para evitar que le afectara el frío y el agua del inodoro, con los pies dentro del agua y con un sistema de defensa muy débil en las peores condiciones de higiene, y que todo ello lo hizo a sabiendas y voluntariamente.

La Fiscalía, que presentó la acusación, solicitó la absolución de Elena Burnazkina y pena para Ekaterina Burnazkina por "intento de homicidio calificado". Una acusación que Ekaterina no ha aceptado: "No acepto este crimen. Quiero llevarme a mi hija".

