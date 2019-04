Macri asegura que la creación de firma mencionada en los Papeles de Panamá fue "legal"

LA SOCIEDAD DEJÓ DE OPERAR EN 2008

El presidente argentino afirma que no hubo nada "extraño" en la constitución de la firma Fleg Trading, de la que fue director. "En el caso particular de lo que a mí me compete, es una operación legal, hecha por otra persona, constituyendo una sociedad offshore para invertir en Brasil, inversión que finalmente no se hizo y en la que yo estaba puesto como director", asegura Macri.