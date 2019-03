Los gallegos reciben un homenaje en una exposición en Nueva York

La muestra está compuesta por más de 70 instantáneas del fotógrafo Alberto Martí que fueron tomadas en los puertos de La Coruña y Vigo, y suponen un reflejo de la dura realidad que vivieron un gran número de familias gallegas forzadas a emigrar en busca de un futuro mejor.

Feijóo ha aseguro que la exposición es "un homenaje a la epopeya de millones de gallegos y un agradecimiento a los Estados Unidos", la tierra de acogida. Ellis Island, una isla situada cerca de Manhattan sirvió como puerta de entrada para más de 12 millones de inmigrantes desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX. Y destacó que los gallegos nunca se olvidaron de sus raíces, "el gallego supo ser de aquí sin dejar de ser de allá".

El éxodo de los gallegos, que huían de la pobreza de la región durante la dictadura de Francisco Franco, "marcó para siempre su personalidad", dijo Feijóo, que añadió que "no hay ningún pueblo que no sea apto para la libertad y no hay un pueblo que no sea apto para el progreso". La exhibición está estructurada en torno a tres temas: la salida, el retorno y el navío portugués SS Santa María, que viajaba desde Caracas hasta Lisboa y Vigo. Las fotografías estarán expuestas hasta el próximo 5 de marzo.