Los expresidentes de EEUU recaudan fondos para las víctimas de los huracanes Harvey, Irma y María en un concierto

Los últimos cinco presidentes de Estados Unidos han estado este sábado por la noche en Texas para asistir a un concierto para recaudar fondos para las víctimas de los huracanes que devastaron el sur del país y el Caribe. Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush y Jimmy Carter cantaron el himno nacional antes de sentarse en la primera fila del evento llamado Desde el corazón, la llamada de una América unida.

Sin embargo, Ronald Reagan y Donald Trump no asistieron a la cita, aunque Trump sí que envió un mensaje en vídeo. Brack Obama, por su parte, señaló en otro vídeo que "como expresidentes" querían ayudar a sus compatriotas a "comenzar a levantarse".

"La gente aquí ha sido perjudicada, pero como dijo un tejano: Texas tiene más amor que agua", añadió George W. Bush, y "trabajemos todos juntos y hagamos de Estados Unidos una nación voluntaria más grande" fueron las palabras de Jimmy Carter.

La banda country Lee Greenwood fue la encargada de abrir el concierto con la canción 'Proud to be an American', que incluyó las participaciones de Robert Earl Keen, The Gatlin Brothers, Stephanie Quayle y Sam Moore. Además, Lady Gaga anunció que donaría un millón de dólares y que lanzará un programa para apoyar a un psicológicamente a los supervivientes.