Los británicos vuelven al trabajo y a los parques sin límite horario mientras aumentan los casos de coronavirus

Primer día de vuelta al trabajo para muchos británicos y no se ha mantenido la distancia de seguridad en el transporte. El metro de Londres ha ido lleno esta mañana y se veía a pocas personas con mascarillas para prevenir contagios ante la falta de distancia de seguridad.

El Reino Unido entra en la Fase 1, en una situación complicada. Según su Oficina de Estadística acaban de superar los cuarenta mil muertos, una cifra superior a la oficial del gobierno.

La mayor caída de la economía en la serie histórica

El ejecutivo no va a poner más restricciones y desde hoy ya pueden salir a hacer ejercicio y tomar el sol sin límite de hora. Apuestan por continuar con la desescalada del coronavirus y reactivar la economía que este miércoles dejaba de nuevo malas noticias.

El país conocía hoy que la economía ha caído un 5,8% en marzo, la peor cifra de la serie histórica que recuerda a los momentos del colapso financiero.

Cuarentena de 15 días

Reino Unido impondrá cuarentena de 15 días a los viajeros que quieran ir al país. Afectara sobre todo a los turistas; Londres cada año recibe 20 millones de visitantes. Quienes tengan que ir por motivos de cualquier tipo deberán guardar esa cuarentena y facilitar un domicilio en el que estén confinados. la medida no afecta a Irlanda y Francia con lo que se salvaguarda el Canal de La Mancha, uno de los puntales económicos por el que cada día entran centenares de transportistas.

No quiere compararse con otros países

En las últimas 24 horas han fallecido 494 personas y la cifra oficial del gobierno se eleva a algo más de 33.000. El primer ministro, Boris Johnson, ha dicho este miércoles que considera 'prematuro' comparar las cifras de fallecidos por el coronavirus entre distintos países.

"Todavía no tenemos esos datos. No voy a intentar fingir que esas cifras, cuando estén finalmente confirmadas, no serán otra cosa que profundamente horribles. Ha sido una epidemia devastadora" así se ha referido el primer ministro al asunto después de que líder del opositor Partido Laborista, Keir Starmer, le preguntara por qué ha dejado el gobierno de proporcionar información comparativa entre diferentes países.

Y ha preferido destacar que se está rebajando el número de muertes y las hospitalizaciones de personas contagiadas por el coronavirus.

Ayudas a las residencias de ancianos

Johnson ha anunciado también que destinará 600 millones de libras, unos 670 millones de euros, a controlar la infección del coronavirus en las residencias de ancianos.

Ha admitido que la cifra de fallecimientos por coronavirus es "demasiado alta". Lo ha hecho después de que se conociera que los muertos a consecuencia del virus en residencias de Inglaterra y Gales durante la semana que terminó el pasado 1 de mayo representaron el 40 % del total de fatalidades relacionadas con el brote.