Lizette Risgaard, líder de la principal confederación sindical de Dinamarca, dimite por supuestos tocamientos

La líder de la principal confederación sindical de Dinamarca, Lizette Risgaard, ha anunciado este domingo que dimite de su cargo después de que salieran a la luz los testimonios de varios hombres jóvenes que denunciaban tocamientos y conductas inapropiadas.

"He decidido dimitir como presidenta de la FH. Ha sido una de las decisiones más difíciles de mi vida. Solicito no hacer juicios improvisados en base a artículos de periódico, rumores, la opinión pública o las redes sociales", ha escrito en un comunicado la presidenta de la Confederación Danesa de Sindicatos (FH).

El escándalo estalló el pasado jueves, cuando varios medios de comunicación destaparon que varios hombres de su entorno laboral reconocieron que durante años Risgaard les había tocado de forma indeseada e incluso les había agarrado del trasero. "Por ejemplo, mantuve mi mano en su espalda demasiado tiempo cuando les abrazaba, les toqué el trasero y bailé demasiado cerca de ellos", reveló la jefa sindical después de que dos medios publicasen información sobre una decena de casos.

Tras hacerse público el escándalo, la FH convocó un gabinete de crisis donde se tomó la decisión de investigar de manera interna la conducta de Risgaard, quien finalmente ha optado por apartarse de la política.

Renuncia a su cargo

Al dejar su cargo, Morten Skov Christiansen se ha convertido en el presidente en funciones, que ha dicho que respeta la decisión de su compañera y que la investigación legal externa, que se inició el viernes, continuará su curso.

Anja C. Jensen, presidenta de HK, sindicato dependiente de la FH, ha celebrado la renuncia de la líder sindical. "No tengo dudas de que HK ha hecho lo correcto al anunciar claramente cuando perdimos la confianza en Lizette Risgaard. Porque lamentablemente para mí está bastante claro que no se trata de un error en este caso. Esto es un fracaso", ha remarcado en un comunicado de prensa.