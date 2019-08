Boris Johnson se reúne con Angela Merkel

Mientras el Reino Unido ya se prepara parta una salida de la Unión Europea sin acuerdo, el primer ministro británico se reúne hoy en Berlín con la canciller alemana, Angela Merkel, y el jueves viajará a París para verse con el presidente Emmanuel Macron, a pesar de que el británico había dicho que no negociaría con los líderes europeos a menos que estos cedieran a eliminar el backstop.

Mattarella inicia consultas con el resto de partidos

Tras la dimisión del primer ministro italiano, Giuseppe Conte, el presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, inicia esta tarde las consultas con los presidentes de las cámaras y los líderes de los partidos políticos sobre la posibilidad de formar un nuevo Gobierno o celebrar elecciones anticipadas.

Trump suspende su visita a Groenlandia

Donald Trump suspende, vía Twitter, un viaje oficial a Dinamarca porque su primera ministra no está dispuesta a debatir sobre si le vende o no Groenlandia a Estados Unidos. La noticia la adelantaba The Wall Street Journal. La isla más grande del mundo, enclavada entre los océanos Atlántico y Ártico, mayormente cubierta de hielo y con 56.000 habitantes, es rica en recursos naturales y posee un importante valor estratégico para Estados Unidos.

Condenado en Australia un cardenal por abusos sexuales

Un tribunal australiano ha ratificado este miércoles la condena a seis años de cárcel por pederastia impuesta al cardenal George Pell, el antiguo tesorero y ex número tres del Vaticano. El cardenal fue hallado culpable de cinco cargos de abuso de menores, incluido uno de penetración oral, cometidos contra dos niños del coro de la catedral de Melbourne entre 1996 y 1997.