La derecha gana en Grecia y empezará a gobernar desde el 9 de julio

La victoria del partido conservador Nueva Democracia ha sido aplastante y su mayoría absoluta les permite empezar a formar gobierno este martes 9 de julio. El nuevo primer ministro Kyriakos Mitsotakis, ha asegurado que tiene prisa por empezar a trabajar y no se irá de vacaciones en verano. Sus primeras medidas incluyen la rebaja de impuestos. El gran perdedor, Alexis Tsipras, se quedará en la oposición.

Trump responde a las amenazas de Irán

El régimen asegura que seguirá violando el acuerdo. Donald Trump no ha tardado en contestar. En una rueda de prensa en Maryland ha asegurado que Irán enriquece uranio por alguna razón: “Y no les diré cuál es esa razón, pero no es buena”. Les ha advertido que deben tener cuidado y amenazan con aumentar las sanciones y el bloqueo.

India: Al menos 29 muertos en un accidente de autobús

El accidente ocurrió cuando el autobús circulaba por una autopista en el norte de la India. Al parecer, el conductor se durmió y el vehículo cayó a un canal. El gran número de víctimas se debe a que el autobús giró y la parte superior impactó contra el suelo. Continúan las labores de rescate y decenas de heridos están siendo trasladados al hospital. India es el país del mundo con más accidentes de carretera, con unos 150.000 muertos al año.

Festival de música coral en Tallín, Estonia

90.000 personas asisten a este festival, que dura 4 días y que conmemora la “Revolución Cantada”, que acabó con 50 años de ocupación soviética. Cientos de miles de estonios pedían la independencia en los años 80 cantando temas tradicionales. Este gran festival es todo un acontecimiento que se celebra cada 5 años en el país. Participan más de 35.000 cantantes y 700 grupos de danza.