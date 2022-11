Lalo López, español residente en China: " La paciencia tiene un límite y la gente está cansada"

Los ciudadanos chinos no pueden más tras más de dos años con restricciones por el coronavirus. La chispa que hizo saltar todo fue el incendio de un edificio en el que murieron diez personas. Los bomberos no llegaron a tiempo por culpa de las restricciones. Mientras, la Policía actúa con contudencia y ya han detenido a varias personas. Imágenes difundidas en las redes sociales muestran a varios cientos de personas en los márgenes del río Liangma, en el poblado distrito de Chaoyang, que cantan y gritan consignas como "no más confinamientos", muchos de ellos enarbolando folios en blanco.

La capital china, especialmente blindada contra los rebrotes desde 2020, experimenta ahora sus niveles más altos de contagios. Según el último parte oficial, este sábado fueron detectados más de 4.300 nuevos casos, de los que el 82 % son asintomáticos, de acuerdo con las autoridades sanitarias. Estas cifras, bajas para los estándares internacionales pero intolerables para las autoridades chinas, se han traducido en restricciones y confinamientos que afectan a buena parte de la población de la capital, como ya ha sucedido este año en otras partes del país.

Manu Sánchez, presentador de las Noticias de la Mañana de Antena 3, ha hablado con el youtuber Lalo López, un español residente en Shanghái. Lalo ha reflejado el hartazgo de miles de chinos tras meses y meses de duras restricciones y ha señalado que muchos están llegando a su límite: "La paciencia humana tiene un límite y la gente está cansada".

Test negativo para poder ir a un bar

Lalo confía en que las cosas vayan cambiando y puedan volver a recuperar el movimiento que vivía el país antes del coronavirus. "Confío en que las cosas vayan cambiando, las cuarentenas ya son más cortas. La gente no tiene tanto miedo al virus", ha aseverado.

Lalo ha explicado que para poder ir a un bar o restaurante es necesario disponer de un test negativo que tiene una vigencia de 40 horas. En este sentido ha señalado que la ciudad está llena de puntos gratuitos para realizase test. Es necesario mostrar un código QR para poder acceder a los establecimientos. El gigante asiático, prácticamente aislado del resto del mundo desde principios de 2020, ha sufrido desde inicios del presente año numerosas oleadas de rebrotes de coronavirus atribuidas a la contagiosa variante ómicron.