Lágrimas en Benidorm por la muerte de la reina Isabel II: sus compatriotas despiden a la monarca más longeva

Si hay un lugar considerado "la capital del Reino Unido" aquí en España, ese es Benidorm. Allí, centenares de británicos no han podido evitar las lágrimas al enterarse de la muerte de la reina Isabel II. A pesar de estar a miles de kilómetros, su corazón está con ella. "Muy triste, es mi reina, toda mi vida ha sido mi reina", recuerdan sus compatriotas.

Los residentes en la ciudad de la Costa Blanca han lamentado el fallecimiento de Isabel II recordando el tiempo que ha permanecido en el trono. De hecho, la soberana británica es la segunda monarca más longeva del mundo, sólo por detrás del rey Luis XIV de Francia, tras 70 años y 214 días de reinado.

"Ha estado con nuestro país mucho tiempo, pienso que mucha gente va a estar triste", confiesan.

Benidorm, de luto por la reina Isabel II

Sin consuelo recibían la noticia a través de la televisión. Las tapas en las terrazas de Benidorm, las siestas en la playa, todo pasó a un segundo plano, allí no se hablaba de otra cosa. Con un nudo en la garganta, ni siquiera en los abrazos encontraban ya consuelo, su reina acababa de morir: "No me creía que se hubiese ido. Es un día muy triste", lamentaban.

Duelo nacional en Reino Unido

Está previsto que el cuerpo sin vida de Isabel II abandone el castillo escocés de Balmoral y sea trasladado hasta Edimburgo. Además, en Reino Unido han decretado 10 días de luto oficial. Entre los actos se espera con expectación el primer discurso del rey Carlos III. Será esta misma tarde, desde el Palacio de St. James.

Y en la Abadía de Westminster y la catedral de San Pablo sonarán las campanas durante una hora, mientras que en Hyde Park, en Londres se producirá un disparo cada 10 segundos por cada año de vida de la reina.