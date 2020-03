La OMS pide a todos los países hacer 'test, test y más test' y aislar los contagios leves por coronavirus

El Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha hecho un llamamiento a los países afectados por la pandemia del coronavirus para que hagan "Test, test, y más test".

Tedros Adhanom ha recordado la escalada de casos que se produjo en China y ha aconsejado el "aislamiento social" como la mejor solución para parar la pandemia. Así, ha insistido en hacer la prueba del Covid-19 a todos aquellos que presenten síntomas, recordando además que el virus puede contagiarse estando asintomático.

En una rueda de prensa sin periodistas, ha insistido en que "la forma más efectiva de evitar infecciones y salvar vidas es romper la cadena de transmisión del coronavirus. Para eso hay que hacer test y aislar", ha dicho el Director General de la OMS. Para ello ha utilizado un símil muy claro, "no puedes combatir un incendio a ciegas, no podemos frenar esta pandemia si no sabemos quién está infectado" ha asegurado.

La OMS recomienda aislamiento durante 15 días después de curarse

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cree que los infectados con COVID-19 pueden todavía contagiar a otras personas tras recuperarse, por lo que su aislamiento debe continuar al menos quince días después de que dejen de tener síntomas. "Aún pueden contagiar a otros después de que dejen de sentirse mal, por lo que las medidas deben prolongarse al menos dos semanas después de que los síntomas desaparezcan"

Tedros añadió que en estos casos quienes los cuiden tienen que ser personas con buena salud y no pertenecientes a grupos de riesgo, han de lavarse las manos tras entrar en contacto con el paciente y no se debe permitir ninguna otra visita. "Cuidar personas contagiadas en casa puede poner a personas de una misma familia en riesgo, así que es crítico que los cuidadores sigan las pautas de la OMS para brindar los cuidados más seguros posible", dijo.

En este sentido, Tedros destacó que tanto el paciente como el cuidador deben llevar mascarilla cuando estén juntos en una misma habitación y que el enfermo ha de dormir en un cuarto separado del resto y usar un baño distinto.