Es, sin alguna duda, lo mejor que se puede ver en el metro de Nueva York. El mago Olmedini, 79 años, encandila cada día a los neoyorkinos en el metro de la ciudad con sus mejores trucos de magia. "Siempre sueño haciendo mi acto mágico con mucho público", cuenta a Antena 3 Noticias.

Olmedini es ciego, pero ni la ceguera le impide seguir realizando su pasión: "La magia es tan sublime que muchas personas nos seguimos sintiendo unos niños hasta que tenemos 100 años", nos confiesa. Nos cuenta, además, que era una celebridad en su país, Ecuador, pero quería triunfar en Nueva York.

Nada más pisar suelo estadounidense, a este mago le diagnosticaron un cáncer que terminó dañándole terminalmente la vista. "La vida no está perdida por un impedimento y yo no me doy por vencido", nos confiesa emocionado.

Olmedini lleva seis años mostrando sus mejores trucos de magia en el metro de la 'gran ciudad'. "Es tremendo...¡Qué Dios le bendiga!", aplaude un pasajero que se encuentra en el interior del vagón.