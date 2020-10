La salida de Trump para saludar a sus seguidores a las puertas del hospital ha generado polémica

El presidente de los EE.UU , Donald Trump, se ha escapado brevemente del hospital donde está siendo tratado de coronavirus, se ha montado en un coche y ha saludado a los seguidores que hacen guardia a las puertas del centro hospitalario para seguir de cerca la evolución del presidente.

Ha sido toda una sorpresa, algo que no estaba decidido, pero aún así, esa espontaneidad ha generado polémica y de nuevo las críticas hacia el candidato a la Casa Blanca que siempre ha minimizado la enfermedad del Covid-19.

En esta ocasión las críticas han sido por poner en riesgo a las dos personas que le acompañaban en el coche, dos agentes del servicio secreto. Aunque todos van con mascarilla, es cierto, que llevan los cristales blindados del vehículo cerrado.

"Ha sido un viaje muy interesante"

Trump anunció su salida en un video en Twitter: "Vamos hacer una pequeña visita sorpresa a algunos de los patriotas que están en la calle, que llevan ahí mucho tiempo, con banderas de Trump y que aman nuestro país".

"Ha sido un viaje muy interesante, he aprendido mucho sobre el covid. Lo he aprendido yendo a la verdadera escuela. Esta no es la escuela de leer libros. Lo he aprendido y entendido" ha asegurado como si su estancia en el hospital estuviera llegando a su fin.

Médico del hospital:" En ese coche la transmisión del coronavirus es altísima"

James Philips, el médico responsable de los residentes del hospital Walter Reed, criticó duramente la decisión de Trump de salir brevemente del hospital en Twitter: "La camioneta (en la que se traslado el presidente) no es solo blindada, sino que está sellada herméticamente contra ataques químicos. El riesgo de transmisión de coronavirus es el más alto posible a excepción de procesos médicos. La irresponsabilidad es escandalosa. Lo siento por los agentes del Servicio Secreto que se vieron forzados a participar".

También la prensa ha criticado esta escapada sorpresa. La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca ha emitido un comunicado en el que ha criticado que el equipo del presidente no comunicara la salida con antelación a los periodistas de guardia: "«Es un escándalo que el presidente abandone el hospital, aunque sea un momento, en una crisis sanitaria sin el pool de periodistas presente para asegurar que el pueblo estadounidense sabe qué hace y cómo se encuentra el presidente". han asegurado desde la asociación.

Los médicos que atienden a Donald Trump aseguran que podría abandonar el hospital hoy y seguir su tratamiento con antivirales y esteroides en la Casa Blanca.