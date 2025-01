El príncipe Guillermo dedica una emotiva carta a Kate Middleton por su cumpleaños: "A la esposa y madre más increíble"

Este jueves 9 de enero, Kate Middleton celebra su 43 cumpleaños, el primero tras anunciar su diagnóstico de cáncer. En esta ocasión tan especial, su marido, el príncipe Guillermo, ha querido dedicarle unas emotivas palabras a través de una carta publicada en redes sociales.

El mensaje del príncipe Guillermo

En su mensaje, Guillermo destacó el complicado año que ha atravesado la princesa de Gales, comenzando con un cariñoso "a la esposa y madre más increíble", en referencia a los tres hijos que comparten, George, Charlotte y Louis.

El príncipe continuó: "La fuerza que has demostrado durante el último año ha sido extraordinaria. George, Charlotte, Louis y yo estamos muy orgullosos de ti. Feliz cumpleaños, Kate. Te queremos. W". La felicitación concluyó con la inicial de Guillermo y un mensaje lleno de cariño para su mujer.

La carta fue compartida tanto en X (anteriormente Twitter) como en Instagram y estaba acompañada de una imagen inédita de Kate Middleton en blanco y negro. En la fotografía, la princesa de Gales aparece sonriente, sin mirar a la cámara, y luciendo un conjunto casual de vaqueros, camisa blanca, americana y una bufanda de cuadros. También se puede ver el emblemático anillo de compromiso que perteneció a la Princesa Diana.

La fotografía y el mensaje compartido

La fotografía, tomada en Windsor durante el verano pasado por el fotógrafo Matt Porteous, fue la misma que se publicó en junio, cuando Kate, apoyada en un árbol de su residencia en Windsor, compartió que su tratamiento contra el cáncer "progresaba", aunque mencionó que "como todo el que se somete a quimioterapia, tengo días buenos y malos".

Por su parte, los reyes Carlos III y Camila también han felicitado a Kate Middleton a través de sus redes sociales con un mensaje que dice "¡Feliz cumpleaños a la princesa de Gales!". Además, los seguidores de la familia real se han sumado a las felicitaciones, deseándole a Kate un feliz día.

Celebración en familia en Windsor

Tradicionalmente, el príncipe Guillermo y Kate Middleton celebran el cumpleaños de la princesa en su residencia de Sandringham, Anmer Hall, en Norfolk, rodeados de sus hijos. Este año no ha sido diferente, ya que la familia pasó las fiestas navideñas allí. Sin embargo, según informa la revista 'Hello!', en esta ocasión Kate no celebrará su cumpleaños en Sandringham, sino en Adelaide Cottage, su hogar principal en Windsor.

Este cambio podría estar relacionado con la reanudación de las clases en la escuela Lambrook en Berkshire, a la que asisten sus hijos, el 8 de enero. Kate probablemente prefirió estar cerca de ellos para asegurarse de que estuvieran listos para retomar sus estudios tras las vacaciones.

