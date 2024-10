Kafaa Msaed, periodista libanesa: "En 2006 sabíamos dónde estaba el peligro, esta vez no hay sitio seguro, por eso tenemos más miedo"

Kafaa tiene el corazón dividido. Nacida en la histórica región libanesa de Shūf, lleva 8 años viviendo en España. Tras la invasión israelí terrestre en el sur de Líbano, esta periodista tiene sus pensamientos y preocupaciones en su país, que contrasta con la vida despreocupada que tiene en un territorio en paz como el nuestro.

En torno a las 02:00 horas, una hora menos en la España peninsular, Israel cumplió su amenaza y emprendió una ofensiva militar en el sur del Líbano. A Kafaa la noticia la desveló. "No pude dormir, me pasé toda la noche sentada frente mi ordenador mirando las noticias". En su mente, las preguntas son las mismas que se haría cualquier persona que vive a kilómetros de distancia como su país comienza una nueva guerra. "Qué va a pasar, dónde van a bombardear... Estamos muy nerviosos", reconoce a la Newsletter de Antena 3 Noticias.

A la preocupación del momento por los acontecimientos que están ocurriendo se suma el peso de la desinformación. "Mi tía ayer tenía un aviso de que iban a bombardear su edificio, que no es zona de Hezbolá, es zona de Monte Líbano, pero había una falsa alarma", explica Kafaa para lamentar que "a la tensión que la gente está pasando las falsas noticias empeoran las cosas".

"No es fácil sentir que estás perdiendo tu país en una noche"

En este caso no hubo que lamentar otro bombardeo más, aun así todos abandonaron sus casas, "tienen que dejarlas muy rápido para no ser víctimas", el barrio se quedó vacío "y al final fue una noticia falsa, pero en otros sitios la noticia no es falsa y bombardean. Para una persona matan casi a 8".

Kafaa no se cree la versión de Israel de que esta ofensiva sea "selectiva y delimitada". Ella cree que es "una excusa" que el Ejército de Netanyahu está utilizando. "Hablan de un objetivo concreto, pero en muchísimas casas no hay ningún objetivo concreto, pero cientos de personas mueren. Esto es la excusa para matar", reprocha Kafaa que compara la situación con lo que ocurre en Gaza. "Dicen vale, hay un objetivo de Hezbolá ahí, o como por ejemplo lo que pasa en Gaza, hay un objetivo de Hamás ahí y eso no es excusa para matar gente".

La guerra a distancia

Kafaa vive sola en España, toda su familia está en Líbano y la radiografía que hace de lo que está ocurriendo es desoladora. Alza la voz en nombre de los inocentes que mueren en medio de este sangriento juego emprendido entre Israel y Líbano. "No es fácil sentir que estás perdiendo tu país en una noche, en un día, porque alguien ha decidido entrar y hacer una agresión muy grave. Cientos de personas están muriendo cada día y no es fácil. Además, hay más de un millón de desplazados, el mayor número en toda nuestra historia moderna. Por eso ahora también nuestra zona es un objetivo de bombardeos, porque si los israelíes quieren a alguien de estos desplazados bombardean un barrio completo o todo el edificio y mucha gente inocente está muriendo".

No se reconoce partidaria de Hezbolá, "nunca podían aceptar su ideología", dice para añadir a continuación que aun así puede entender que la gente del pueblo, ciudadanos como ella, tengan fe en "este partido, porque nadie, ninguna otra persona, tampoco el Estado, ni el Ejército nadie los pudo defender cuando estaban muriendo en el sur del Líbano".

Esta guerra ha sido una especie de 'dejavu' para Kafaa que tiene muy presente lo ocurrido en 2006. "Tenía 15 años y nunca lo podré olvidar. Tenía, no sé si rabia es la palabra correcta, contra Hezbolá, pero cuando Israel comenzó a bombardear, como chica de 15 años no podía imaginar que esto estuviera pasando", recuerda. Para ella, entre aquel conflicto y el actual hay una diferencia muy significativa. "En el 2006 Israel estaba bombardeando el sur de Beirut y el sur de Líbano solamente, sabíamos cuáles eran los sitios peligrosos, pero ahora no. Ahora está bombardeando en todo el Líbano, en todos los sitios. Esta vez no hay sitio seguro, por eso tenemos más miedo".

En 2006 se acumularon años de tensión en la frontera de ambos países. Hezbolá en aquel entonces formaba parte del Gobierno libanés, entró en territorio israelí y mató a 8 soldados y secuestró a otros 2. La guerra entonces se prolongó durante 34 días, en los que murieron 1.200 libaneses, la mayor parte civiles, y 158 israelíes, la mayoría soldados.

Ahora el detonante ha sido la muerte de un líder de la milicia, a la que la Hezbolá ha contestado con el lanzamiento de proyectiles de largo alcance contra una bases de la inteligencia israelí y esto ha desatado la furia de Israel que tras días de amenazas ha pasado a la acción.

Llamamiento a la comunidad internacional

El futuro próximo no es optimista para Kafaa, "por ahora no podemos ver el final", sin embargo, mantiene la esperanza de que "esta guerra pare y alguien pueda obligar a Israel a parar". Eso sí, asegura tener "la moral alta". "Creo que la injusticia va a terminar, mi familia no va a abandonar Líbano porque es nuestra tierra. Vamos a quedarnos y si es necesario, vamos a luchar como libaneses, porque he leído que hay rumores de que Israel van a hacer colonias en Líbano. Tengo fe de que los libaneses no permitirán que eso ocurra y en que la justicia al final ganará".

"Estoy muy triste, pero con la moral muy alta"

Con esa soñada paz, Kafaa se arma de esperanza y centra sus pensamientos en el día en el que pueda volver a su país a ayudar "a la gente que está durmiendo en la calle, porque es mi gente", además apela a la unidad frente a "esos genocidios, masacres que están cometiendo contra nosotros", en definitiva Kafaa no deja que la pena empañe su ánimo: "Estoy muy triste, pero con la moral muy alta".

Se despide en nuestra entrevista con un llamamiento a la comunidad internacional "para hacer algo, porque tenemos que hacer algo. Ahora somos nosotros, pero esto va a pasar en el futuro en algún otro lado y tampoco nadie va a hacer nada, por eso es su obligación, es su responsabilidad", reclama.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com