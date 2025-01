Justin Trudeau dimite como primer ministro de Canadá

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anuncia su dimisión. Ha comunicado la noticia en una rueda de prensa tras haber ostentado el poder durante más de 9 años. "Tengo la intención de dimitir como líder del partido y como primer ministro después de que el partido seleccione a su próximo líder mediante un proceso competitivo y riguroso a nivel nacional", ha expresado Trudeau.

Justin Trudeau ba explicado que, aunque es un "luchador", finalmente ha decidido que no es la "mejor opción" para las próximas elecciones, previstas para octubre. "Me ha quedado claro que si tengo que librar batallas internas no puedo ser la mejor opción en esas elecciones". Sería este el motivo por el que ha decidido dar un paso atrás.

Trudeau ha sido ganador de tres elecciones consecutivas, las de 2015, 2019 y 2021, pero ha ido perdiendo empuje en los últimos años tras diferentes reveses políticos, la renuncia de aliados clave, así como unas encuestas de opinión comprometidas.

En diciembre de 2024, el primer ministro de Canadá remodelaba su Gobierno tras el nombramiento de ocho nuevos ministros y la reorganización de otros cuatro después de que el partido socialdemócrata comunicara su intención de presentar una moción de censura contra Trudeau. Se trata de un cambio que llegaba, además, unos días después de la dimisión de la viceprimeraministra y ministra de Finanzas de Canadá, Chrystia Freeland, por sus desacuerdos en materia fiscal con el Ejecutivo.

Justin Trudeau

Justin Trudeau nació en Ottawa, Ontario, y fue al Collège Jean-de-Brébeuf, graduándose de la Universidad McGill en 1994 con una licenciatura en literatura. En 1998 obtuvo una licenciatura en educación de la Universidad de Columbia Británica. Tras graduarse, fue maestro de secundaria en Vancouver, antes de regresar a Montreal en 2002 para continuar sus estudios.

Fue presidente de la organización benéfica juvenil Katimavik y director de la Asociación Canadiense de Avalanchas, una organización sin ánimo de lucro. En 2006, fue nombrado presidente del Grupo de Trabajo sobre la Renovación de la Juventud del Partido Liberal. Además, en las elecciones federales de 2008 fue elegido como diputado para representar a Papineau en la Cámara de los Comunes.

En 2013, Trudeau fue elegido líder del Partido Liberal y llevó al partido a un gobierno mayoritario en las elecciones federales de 2015.​ Se convirtió en el segundo primer ministro más joven de la historia de Canadá y el primero en ser hijo de un primer ministro anterior, como hijo mayor de Pierre Trudeau.​

