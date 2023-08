El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y su esposa, Sophie Grégoire, anuncian su ruptura tras 18 años de matrimonio

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y la expresentadora de televisión, Sophie Grégoire, han anunciado su separación en Instagram este miércoles. El matrimonio se ha roto tras 20 años de relación, 18 de matrimonio y tres hijos en común.

La expareja ha publicado en sus cuentas de Instagram un comunicado que indica que ambos, "tras muchas conversaciones profundas y difíciles", "han firmado un acuerdo de separación" para asegurar que han tomado "todas las medidas legales y éticas con respecto a su decisión".

La publicación que anuncia la ruptura

La publicación, tanto de Justin como de Sophie, comparte el mismo escrito y solo cambia la persona en la que se expresa.

En el caso del primer ministro, el comunicado dice lo siguiente: "Hola a todos. Sophie y yo queremos compartir que, tras muchas conversaciones importantes y difíciles, hemos tomado la decisión de separarnos. Como siempre, continuaremos como una familia muy unida con un profundo amor y respeto el uno por el otro y por todo lo que hemos construido y seguiremos construyendo. Por el bienestar de nuestros hijos, os pedimos que nos respetéis a nosotros y nuestra privacidad, gracias".

La historia de su relación

Según la revista canadiense 'Maclean's', la pareja se conocía desde que eran pequeños debido a que Tradeau era amigo del hermano de Grégorie. En el 2003 comenzaron su romance tras coincidir en un evento benéfico.

La expresentadora contó en una entrevista en el medio 'Women on the Fence' que su flechazo con Tradeau fue instantáneo: "En la primera cita me miró a los ojos y me dijo: 'He estado esperándote 31 años. Vas a casarte conmigo. Vamos a formar una familia'".

Un año después, en octubre de 2004, se comprometieron y en mayo de 2005 se casaron. En el transcurso de su matrimonio tuvieron tres hijos: Xavier, de 16 años; Hadrien, de 14; y Ella-Grace, de 9 años.