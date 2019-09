Una estudiante de 20 años se ha quedado ciega después de meterse al mar con las lentillas puestas durante unas vacaciones en Malta.

Miyako Aiko-Murray, de Londres, estaba de vacaciones con su familia cuando contrajo una fuerte infección que cambió su vida por completo. Tras meterse en el mar con las lentillas puestas, comenzó a sufrir migrañas y un dolor como "si tuviera metal en los ojos".

Cada vez que acudía al médico, los especialistas le restaban importancia a su dolencia y le daban algún tratamiento pero no investigaban a fondo lo que le ocurría.

"Cuando fui al médico no investigaron lo que me pasaba. Me mandaban a casa a los cinco minutos", lamenta la joven en declaraciones a 'Metro', donde cuenta que acababa de empezar su primer empleo a tiempo completo.

Sin embargo un día todo cambió. Se despertó sin poder ver nada después de que las cicatrices le crecieran por encima de la infección. "Con el tiempo las cicatrices crecieron y crecieron. Un día me desperté y me di cuenta de que no podía ver nada. Incluso cuando encendí las luces no veía", explica la joven que sabía que algo iba mal.

Tras pasar meses visitando distintos especialistas, se le diagnosticó Ancanthamoeba Keratitis, una infección poco común que daña la parte frontal del ojo.

La joven, que explica que solo puede "ver la luz" y que confiesa sentirse un poco "aislada del mundo", necesita un trasplante de córnea para poder volver a recuperar su vida.