Un joven muere atacado por sus cinco perros rottweiler al entrar por el patio trasero

Augusto José García, de 21 años, perdió la vida en un trágico incidente con sus propios perros de la raza rottweiler en Managua. Los hechos ocurrieron este lunes en un barrio de la capital nicaragüense, donde el hombre, al regresar a casa en la madrugada, se encontró con un desafortunado destino al haber olvidado las llaves de su vivienda.

El escenario de esta tragedia se desplegó cuando García, al no poder acceder por la puerta principal, decidió entrar por el patio trasero, una ruta alterna a la que no acostumbraba. Este cambio desencadenó una cadena de eventos fatídicos al encontrarse cara a cara con sus propios Rottweilers, quienes, al no reconocerlo, reaccionaron de manera violenta y fatal.

Escaló la pared para poder acceder

Según informes del Canal 8 de la televisión nicaragüense, García había vuelto a casa después de una visita a la casa de su madre, pero al descubrir que había olvidado sus llaves, optó por escalar la pared perimetral de la propiedad para acceder al interior.

Sin embargo, lo que se encontró al otro lado no fue el refugio familiar esperado, sino el trágico desenlace de un encuentro con sus propios animales, quienes, en un giro devastador, le arrebataron la vida en un acto de confusión.

Este fatídico suceso no es el primero en la región en el que una persona pierde la vida a causa de sus propias mascotas. Hace tan solo una semana, un incidente similar dejó consternada a la comunidad cuando Ana Rosa Aguilera Blandón, de 83 años, falleció tras ser atacada por su propio perro de raza Pitbull en la ciudad colonial de Granada, a pocos kilómetros de Managua.

Especial cuidado con las razas peligrosas

Las autoridades locales han destacado la gravedad de estos acontecimientos, subrayando la importancia de la seguridad en interacción con mascotas consideradas de razas peligrosas.

Asimismo, se intensifican los llamados a la precaución y la concienciación sobre las medidas de protección y control para evitar desenlaces tan trágicos como el ocurrido con García y otros incidentes recientes.

Estos sucesos han generado un debate en torno al control y la responsabilidad en la tenencia de animales, especialmente aquellos catalogados como potencialmente peligrosos