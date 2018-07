Una joven le manda fotografías semidesnuda a su pareja, que descubre que le está siendo infiel

Una joven, que se había ido a un viaje de negocios, comenzó a mandarle a su novio imágenes íntimas desde su móvil. Sin embargo, ella no se esperaba que esos mensajes fueran la clave para que su pareja descubriera que le estaba siendo infiel.

Jackie le escribió a su pareja para contarle que acababa de llegar al hotel y que se iba a duchar después de que su vuelo se retrasara, según cuenta el medio Daily Mail.

En ese momento comenzó a mandarle una serie de fotografías en las que cada vez aparecía con menos ropa. Su pareja le insistía a través de los mensajes de texto que siguiera desvistiéndose. Sin embargo, el tono de la conversación cambió de un momento a otro.

El hombre le preguntó si estaba sola, a lo que Jackie respondió, en un intento de despistarle, con una fotografía semidesnuda y un mensaje de texto que decía "¡Claro! No conozco a nadie en Atlanta".

Pero su pareja no le creyó y en vez de parar el asunto le preguntó cuál era su número de habitación, a lo que Jackie le dijo que se alojaba en la habitación 1422, no sin antes reprimirle por no confiar en ella de nuevo, lo que indica que el joven tenía sospechas de que su novia le podría estar siendo infiel.

Enfadada, le espetó a que llamara al hotel para comprobarlo, sin darse cuenta de que la habitación no estaba a su nombre. El joven realizó la llamada y le dijeron que no había ninguna Jackie registrada en el hotel. Por lo que preguntó si había alguna reserva a nombre de Tom, a lo que le contestaron que sí, que se alojaba en la habitación 1422.

En ese momento, el joven se da cuenta de que su novia está pasando la noche con su jefe y le escribe enfadado que no se puede creer lo que ha hecho. "Organizas un viaje con tu jefe, diciendo que vas sola. Sabía que había algo entre vostoros dos" y añade "Por cierto, hay una maleta en la segunda imagen que me mandaste y sé que no es tuya, así que no trates de negarlo".

Su enfado continuó en aumento y acabó la conversación diciéndole que encontraría todas sus cosas en la basura cuando estuviera de vuelta.