Una joven de 18 años se va a dormir sin saber que estaba embarazada y da a luz 45 minutos después de despertarse

Una joven de 18 años que se fue a la cama sin saber que estaba embarazada se quedó atónita al despertarse con un dolor muy fuerte y dio a luz 45 minutos después. Emmalouise Leggate había tomado la píldora y afirma que no tenía idea de que estaba embarazada hasta que se despertó con una contracción.

Ella y su abuela Louise Ford, de 63 años, se desplazaron al hospital, pero el parto fue tan rápido que Emmalouise dio a luz en el aparcamiento del hospital, apenas tres cuartos de hora después de descubrir que estaba embarazada.

Según publica el diario británico The Mirror, la joven afirma que no tuvo náuseas matutinas ni antojos de comida y nunca sintió ni una patada. Según los informes, los médicos pensaron que la madre no se dio cuenta del embarazo por la posición del bebé, situado en su espalda. Afortunadamente, la nueva hija de Emmalouise, Ciara Louise Lamont, nació feliz y saludable, y pesó 3,22 kilos

"No me había realizado una prueba de embarazo, no tenía síntomas, nada. Nada de nada. Los médicos no pudieron explicar por qué no tuve tripa. Simplemente me dijeron que debía estar colocada en mi espalda baja y que es bastante común", explica la joven.

Durante toda la duración de su embarazo, Emmalouise no detectó una sola señal de que estaba embarazada. "Una vez que el bebé comienza a patear, las personas tienden a descubrir con una ecografía de 20 semanas, pero Ciara nunca pateó, nunca sentí que ella lo hiciera", agregó.

"Al comienzo [de usar la píldora] sangraba un poco, pero luego mis períodos se detuvieron por completo, así que pensé que era la píldora", explica. En cuanto al ligero aumento de peso, Emmalouise no pensó que era por estar embarazada. "Había engordado un poco, por lo que mi madre me estaba sugiriendo que saliéramos a caminar y hiciéramos cosas diferentes para quemarlo porque seguía hablando de mi peso", cuenta.