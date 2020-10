Una joven de 19 años casi muere al sufrir un shock tóxico a causa de un tampón

Amy Williams tiene 24 años y estuvo a punto de morir a causa del síndrome de shock tóxico (SCT) provocado por un tampón.

La joven, residente en el condado de Essex, en Inglaterra, salió de fiesta con su pareja. En un momento dado de la noche fue al baño para cambiarse el tampón, pero no encontró el hilo del producto para extraerlo. Pensó que ya se lo habría quitado y se puso otro.

Según explica el periódico 'Daily Mail', la joven continuó cambiándose sin llegar a extraerse el tampón olvidado aquella noche. Varios días después comenzó a notar un olor desagradable.

"El olor era tan fuerte que no era normal así que me metí en la ducha y me lavé, pero el olor continuaba", explica. Entonces decidió tumbarse en la cama y explorarse. Fue así como describió que se había olvidado un tampón dentro de su cuerpo.

El producto estaba del revés y tardó media hora en poder sacarlo. Cuando lo hizo, sintió que se iba a desmayar. En ese momento comenzó a notar calambres en la zona baja de su cuerpo.

La joven fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Basildon con 40 grados de fiebre. Le diagnosticaron un shock tóxico: sus órganos habían comenzado a fallar.

Williams estuvo ingresada varios días y tuvo que tomar antibióticos para combatir la infección. A partir de entonces sufre menstruaciones abundantes e irregulares. El suceso tuvo lugar en junio de 2019 pero ha decidido contarlo ahora para objetivo de concienciar a otras mujeres de los peligros del tampón si no se utiliza de forma adecuada.