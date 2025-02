José Antonio Gurpegui, sobre las declaraciones de Trump: "Esa especie de Marina d'Or que quiere en Gaza no se va a llevar a cabo"

Las declaraciones de Trump sobre convertir Gaza en un resort generaron una gran controversia con su propuesta para la Franja de Gaza, El catedrático de Estudios Norteamericanos José Antonio Gurpegui analiza las recientes declaraciones de Donald Trump y su impacto en la geopolítica mundial, especialmente en el conflicto de Gaza.

Según el catedrático, estás palabras representan la continuación del plan anunciado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, antes de viajar a Washington. "Netanyahu dijo que iba a redibujar el mapa de Israel. ¿Qué significa eso? ¿Que va a cambiar fronteras? ¿Qué puede anexionar territorios?", se pregunta Gurpegui.

No obstante, el experto sostiene que las propuestas de Trump no son viables a largo plazo: "Ayer la segunda juez general dijo que suspendía el decreto, la orden ejecutiva sobre la no nacionalización de los recién nacidos en Estados Unidos de padres que estaban en situación irregular. Y esto tiene muchos visos de que seguirá el mismo camino; de momento no está por encima de la ley. Seguramente, esa especie de ‘Marina d'Or’ que quiere en Gaza no se va a llevar a cabo". Además, ha recordado que "el tema de los dos Estados quedó reconocido por Israel en la Conferencia de Oslo de 1990". Trump también hablaba de ello en 2020, pero hoy nadie lo menciona.

En cuanto a la política de evacuaciones que Israel ha ordenado preparar en Gaza, Gurpegui explica que forma parte de un plan en varias fases: "La primera parte ya se ha completado y ahora debe entrar en vigor la segunda, que incluye la retirada del ejército israelí unos 500 metros". También ha comentado la información de 'The New York Times' que revela que todo fue improvisado y que el equipo de Donald Trumpno sabía lo que iba a proponer: "Que Trump haga cosas y su gabinete no se entere no es algo novedoso".

¿Un nuevo orden mundial?

Sin embargo, hay quienes ven en estos movimientos una estrategia para desviar la atención; la primera congresista islamista en llegar al Congreso de EE. UU. ha señalado que es una cortina de humo para ocultar el verdadero objetivo: el fin de la democracia en Estados Unidos. Gurpegui no llega a hablar del fin de la democracia, pero sí de habla "de establecer un nuevo orden mundial distinto"

"Donald Trump se está retirando de todos los organismos internacionales e incluso la OTAN parece estar dejando de tener sentido para él, que quiere crear un nuevo orden mundial. Ha hablado de una nueva 'edad de oro', pero esto no es nuevo". No obstante, aclara que los comentarios sobre que Trump puede acabar con la democracia no son algo nuevo, ya que "la campaña de Joe Biden ya se basó en advertir que Trump era un peligro para la democracia".

