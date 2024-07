José Ángel Abad, tras el 'adiós' de Joe Biden: "El partido le ha empujado a irse"

Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, ha renunciado este domingo 21 de julio a la carrera a la reelección a la presidencia de cara a las elecciones del 5 de noviembre en la que iba a 'enfrentarse' a Donald Trump, candidato republicano, en las urnas.

El análisis de José Ángel Abad a la renuncia de Biden

Varias son las razones que han provocado que el presidente americano decida no presentarse a la reelección: un debate desastroso en Atlanta y lapsus garrafales que han generado una inmensa desconfianza en sus votantes. No obstante, nuestro periodista y corresponsal en Estados Unidos, José Ángel Abada, analiza al detalle la noticia que ha sacudido al planeta este domingo.

"Los candidatos demócratas ya no querían hacer campaña con él"

"¿La marcha de Biden? Para los demócratas no llega lo suficientemente pronto pero como ellos ven y ya lo ha hecho Biden, nunca es tarde si la dicha es buena. Lo que sí queda claro es que incluso en política se cumple aquello de que lo que no puede ser no puede ser y era obvio que la candidatura de Joe Biden tenía prácticamente nulas posibilidades de viabilidad, y entre otras cosas, porque el resto de candidatos demócratas al Congreso y al Senado se negaban a hacer campaña electoral con él", ha empezado diciendo.

"El país ya vio que sus limitaciones eran demasiado evidentes"

Biden ha explicado en su carta que se dirigirá a la nación en los próximos días: "Su intención es apoyar a Kamala Harris (vicepresidenta) pero hay que tener en cuenta un punto importante, el hecho de que Biden apoye a Kamala no quiere decir que vaya a ser la candidata, hay que ver como evolucionan los próximos días. Sí tenemos la certeza de que esta campaña acaba de comenzar de nuevo y ya sabemos que ese debate desastroso del presidente ha tenido muchas consecuencias en la histórica política reciente. Ha salido forzado por el resto del partido después de que el país viera que sus limitaciones eran demasiado evidentes como para volver a asumir la presidencia otros cuatro años".

"Biden se va porque le han empujado desde su partido... Los republicanos están a un paso de quedarse con todo el poder en EE.UU"

"Biden ha hecho un ejercicio de honestidad con su renuncia, algo tardía eso sí, pero hay que tener claro que Biden no se va por las buenas, se va porque el partido le ha empujado y la ha dejado claro que con él se iban al desastre. El problema de los demócratas no es solo que puedan perder la Casa Blanca sino que también pueden decir adiós a la Cámara de Representantes y el Senado, es decir, el Congreso entero... Entonces habría una presidencia Trump enormemente fuerte. Los republicanos están a un paso muy cercano de quedarse con todo el poder político estadounidense. Los demócratas quieren evitar eso", concluye Abad.

Trump reacciona: "El corrupto de Biden..."

Por otra parte, no se ha hecho esperar la inmediata reacción de su enemigo político, Donald Trump, que ya se ha pronunciado en redes sociales. "El corrupto de Biden no era apto para postularse para presidente y ciertamente no es apto para ocupar el cargo, ¡y nunca lo fue! Todos los que le rodeaban, incluidos sus médicos y los medios de comunicación, sabían que no era capaz de ser presidente, y no lo fue", dice parte del mensaje del expresidente republicano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com