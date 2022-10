Boris Johnson renuncia a presentarse para volver a ser primer ministro de Reino Unido

El exprimer ministro británico Boris Johnson anunció este domingo que ha decidido no presentarse a las primarias para sustituir a Liz Truss como líder del Partido Conservador y primer ministro del Reino Unido. Johnson dijo en un comunicado que, a pesar de contar con el apoyo necesario de los diputados conservadores, llegó a la conclusión de "simplemente no sería lo correcto" porque "no se puede gobernar de manera efectiva a menos que tengas a un partido unido en el Parlamento".

Este artículo es una noticia de última hora sobre la renuncia de Boris Johnson a presentarse como primer ministro de Reino Unido y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre la renuncia de Boris Johnson a presentarse como primer ministro de Reino Unido en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.