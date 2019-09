Boris Johnson se quedó sin aliados y al menos 20 conservadores rebeldes ocasionaron que perdiera el control del parlamento y no consiguiera la salida de un 'brexit' sin acuerdo.

Entre los conservadores rebeldes que han dado la espalda a Boris Johnson en las últimas horas destacan dos figuras especialmente simbólicas. Uno es el nieto de Winston Churchill, el líder británico que fue ídolo de juventud del actual primer ministro británico, Nicholas Soames. El otro es el parlamentario más veterano de Westminster, el diputado Ken Clarke.

Johnson no se ha tomado demasiado bien la rebelión y todos aquellos que le han traicionado serán expulsado incluso el nito de Churchill pues aunque el primer ministrosea gran admirador de éste, parece que no va a tener piedad y no dejará a ninguno de los "traidores" dentro del partido conservador.

Otro dato curioso es el silencio de Theresa May pues ha preferido mantener la misma disciplina de los 'Torys'. El que parece que está en su salsa es Jacob Rees-Mogg, millonario y eurófobo parecía estar de lo más aburrido en uno de los debates más importantes de su país, incluso llegó a dormirse. Su provocación pasó del parlamento a las redes, y Rees-Mogg terminó convertido en un meme.

Lo han transformado en vampiro, en fumador de opio, en Ofelia y por supuesto en invitado de los Simpson, entre otras lindezas.