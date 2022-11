Joe Biden amenaza con imponer un impuesto a los beneficios de las petroleras si no bajan el precio

El mercado energético del mundo se encuentra en un contexto inestable por la guerra ruso-ucraniana y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, amenaza a las petroleras con un impuesto especial al considerar que se están lucrando con la invasión de Ucrania 2022.

"Es hora de que estas empresas dejen de especular con la guerra", expresaba durante unas declaraciones en la Casa Blanca rodeado de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y la secretaria de Energía, Jennifer Granholm.

Amenaza con imponer un impuesto a los beneficios extra de las empresas petroleras y de gas. Además Biden acusa a estas empresas de que se están lucrando obteniendo beneficios extraordinarios, y que cuenta con una "ganancia inesperada de la guerra".

Avisa de que si las compañías no reducen los precios "pagarán un impuesto más elevado sobre su exceso de beneficios y enfrentarse a otras restricciones", insta así el presidente estadounidense a abaratar los precios de la gasolina para ayudar a los clientes.

"Es hora de que estas empresas dejen de especular con la guerra y cumplan con sus responsabilidades en este país", decía. Asegura que ya trabaja con los legisladores en el Congreso para valorar las opciones.

Aunque asegura que no tiene problemas con que las compañías tengan un beneficio "por su inversión e innovación", cree que no es "ni de lejos lo que está ocurriendo". Durante el discurso se mostraba crítico con las principales por no aumentar su capacidad de refinado de petróleo y defendió que los beneficios no se deben a ninguna innovación, sino a la guerra.