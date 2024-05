Japón, en alerta sanitaria por la 'enfermedad carnívora' que ya está en España

Japón está en alerta sanitaria. El motivo es una infección bacteriana conocida como 'enfermedad carnívora': en los casos más graves, puede provocar la intoxicación y, posteriormente, la muerte. Antena 3 Noticias ha contactado con Robert Güerri, jefe de sección del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital del Mar, para profundizar más en esta enfermedad y saber qué está ocurriendo en el país asiático. También le hemos preguntado si ha conocido algún caso en España y su respuesta ha sido afirmativa.

La 'enfermedad carnívora'

El infectólogo asegura que la bacteria en cuestión es 'streptococcus pyogenes'. Está muy presente en todo el mundo, ya que es la responsable de las amigdalitis bacterianas, entre otras afecciones. Lo que está ocurriendo en Japón es un repunte de casos en las personas con infecciones muy graves.

En 1992 se detectó el primer caso allí. En aquella década se registraron entre 100 y 200 casos anuales, pero en 2019 se produjo el primer récord de contagios: hubo 894 pacientes diagnosticados con la infección bacteriana, aunque en el año de la pandemia se estancaron.

El año pasado, la cifra de personas infectadas en Japón aumentó hasta las 941, pero ahora las autoridades sanitarias del país están en alerta porque solo entre enero y febrero de este 2024 los contagios suman ya el 40% del total de diagnosticados en 2023. Así lo confirman fuentes del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, desde donde afirman que "el número de pacientes crecía a un ritmo tres veces superior al del año pasado".

La patología también es conocida como la 'enfermedad carnívora' porque, tal y como explica Robert Güerri, el paciente presenta una "fascitis necrotizante" que causa la muerte de los tejidos musculares. "Hay otras bacterias que tienen factores de virulencia, toxinas, proteínas, que las hacen más agresivas y pueden producir infecciones sobre todo de piel y partes blandas", señala el infectólogo al referirse al estreptococo del tipo A.

Robert Güerri no solo tiene conocimiento de casos graves en Japón. Dice que la enfermedad también se ha dado en grupos de personas en Estados Unidos, Reino Unido y otras partes de Europa. Añade, además, que en España ya ha tenido constancia de primera mano de casos de personas con la 'enfermedad carnívora' y ha tratado con ellas.

Ya ha habido casos en España

Asegura que en nuestro país se ha dado "con cierta frecuencia, pero no agrupados". No ha habido brotes como el que hay ahora en Japón pero, en cualquier caso, el infectólogo recomienda no bajar la guardia y lanza una advertencia para todos los especialistas y personas que tengan sospecha de una infección por el estreptococo tipo A. "Cuando atiendes en urgencias a una persona con un cuadro de infección en la piel y ves que no progresa, hay que aplicar un antibiótico urgente, hacer una prueba de TAC y, ante la duda, que el cirujano abra y limpie el tejido afectado", aconseja Robert Güerri. En caso de no tratarla, puede dar lugar a un "área de empastamiento" que causa dolor muscular, fiebre y un aumento de la frecuencia cardíaca.

"En España no hay muchos casos, pero cuando aparece uno es una emergencia", aclara.

El problema en Japón, según el médico, es que se han dado muertes porque la bacteria se "está transmitiendo por contacto entre personas". Así, provoca la destrucción de la piel y el músculo "en cuestión de horas", para dar lugar a lo que se conoce como un 'shock séptico'. Esto es la manifestación más grave de una infección, que se produce como consecuencia de una repuesta inflamatoria sistémica y provoca un colapso cardiovascular.

Las autoridades asiáticas están convencidos de que la rápida propagación de la infección se debe a la relajación de las medidas de higiene que se adoptaron en la pandemia por el covid-19. Japón inició el pasado año una campaña de concienciación para prevenir enfermedades y ahora realizan un análisis para conocer el origen de las cepas de contagios.

Con ello no quiere decir que la 'enfermedad carnívora' vaya a producir tal afección en el paciente. Las personas más en peligro por la transmisión de la bacteria son aquellas que tienen algún tipo de inmunodepresión, con defensas bajas por cualquier causa o las que estén recibiendo tratamientos crónicos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com