4 millones de italianos regresan al trabajo en la fase 2 de la desescalada por el coronavirus

Italia fue el primer país europeo al que llegó la pandemia de coronavirus y fue también el primero en confinarse. Se inicia una nueva etapa en Italia después de casi dos meses en casa. Armados con mascarillas los italianos han regresado a la calle y a parques como a este de Milán que ha empezado a recobrar la vida.

En algunos casos la policía ha tenido que llamar la atención para que los viandantes mantuvieran la distancia de seguridad para evitar contagios por coronavirus. Los medios de transporte circulaban también hoy con más pasajeros porque más de 4 millones de italianos han vuelto al trabajo en empresas de manufactura de moda textil o de comercio mayorista.

Las cifras siguen descendiendo

Los datos de hoy siguen a favor, continúan disminuyendo los fallecidos y los contagios positivos por coronavirus no alcanzan los 100.000. En ciudades como Milán no habido una afluencia masiva. Dice esta española que "la situación aquí es bastante tranquila". A vuelto la vida, el capuchino y algunos le han puesto mucha energía para salir a hacer deporte. Los italianos ya pueden pasear, correr y dar los primeros golpes. Los niños han llenado los parques pero no los columpios que permanecen precintados.

Bajo semi libertad vigilada

Una semi libertad vigilada. "No tenemos ningún horario de salida" dice esta española que reside en el país italiano. Ni por edades tampoco. Es la fase dos del desconfinamiento en Italia durante la crisis del coronavirus. Han abierto los bares y los italianos acuden para llevarse la comida a casa. Y también han abierto las tiendas de ropa pero "están vacías" dice está viandante. Y el transporte público capacidad reducida y controles de temperatura de entrada, hay que llevar mascarilla. También en los funeral funerales en los que tendrán que asistir hasta 15 personas. Entre el alivio y la ansiedad poco a poco más de 4 millones de italianos intentan regresar a la normalidad y volver al trabajo.