Israel usó armas estadounidenses contra el derecho internacional, según un informe de EEUU

El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, divulgado el viernes tras un breve retraso, indica que Israel ha utilizado armas estadounidenses en Gaza de manera "inconsistente". Sin embargo, el informe no concluye que Israel haya violado directamente el derecho internacional o las reglas establecidas por Washington para la venta de armas a países extranjeros.

"La gran mayoría de las armas involucradas en la destrucción de Gaza y en la matanza de tantos civiles, están de alguna manera vinculadas con los Estados Unidos", asegura el exdirector de la oficina de asuntos Político-militares del Departamento de Estado.

El informe también pone en duda los esfuerzos israelíes para que llegue ayuda humanitaria a Gaza, pero no va más allá. Washington dice no tener pruebas concluyentes y por tanto mantendrá la entrega de armas a su socio israelí. La Casa Blanca tira de las orejas al gobierno de ultraderecha del primer ministro, Benjamin Netanyahu, pero por ahora no lo castiga.

"La administración está haciendo esto para continuar con el flujo de armas a pesar de las restricciones específicas en los envíos, por ejemplo, como las bombas de 900 kilos", nos lo cuenta, Josh Paul, alguien que conoce bien el tema porque ha trabajado en el Departamento de Estado, el lugar del que donde ha salido el informe.

El presidente de Estados Unidos ha frenado el envío a Israel de explosivos de gran potencia por temor a que sean utilizados en Rafah. Joe Biden intenta mantener un equilibrio cada vez más improbable y las elecciones se acercan.

Estados Unidos es el principal proveedor de armas a Israel y uno de sus más firmes aliados en el mundo. Entre 2016 y 2023, un 69% de las armas importadas por Israel procedió del país norteamericano, según datos del Stockholm International Peace Research Institute.

La cifra de los muertos en Gaza

La cifra de muertos en la guerra en Gaza, que cumple mañana siete meses, aumentó hoy a 34.735 fallecidos y 78.108 heridos, tras una madrugada de intentos bombardeos en Rafah que dejaron al menos 26 gazatíes muertos.

"La ocupación israelí cometió 5 masacres contra familias en la Franja de Gaza, causando 52 muertes y 90 heridos durante las últimas 24 horas", dijo hoy el Ministerio de Sanidad gazatí del Gobierno de Hamás, que recordó que muchas víctimas "siguen bajo los escombros y en las carreteras".

En el sur de Gaza, en Rafah, al menos 26 personas perdieron la vida anoche en bombardeos israelíes contra once viviendas, según fuentes médicas palestinas, que informaron de once niños y ocho mujeres entre las víctimas mortales. En uno de esos bombardeos Israel causó la muerte de cuatro personas, entre ellas dos niños, al ser atacada una vivienda familiar en el barrio de Al Geneina, al este de la ciudad de Rafah; mientras que otras nueve personas, entre ellas cuatro niños, murieron en el ataque aéreo contra una residencia en el barrio de Al Salam, en la ciudad de Rafah.

