Investigan un hospital en Kenia por varios casos de violaciones a mujeres que acababan de dar a luz

El Gobierno de Kenia investiga varios casos de violaciones a madres que acaban de dar a luz en uno de los principales hospitales de Nairobi, el Kenyatta National, informaron medios locales. En los casos documentados y reportados, citados por la prensa, los empleados de la morgue supuestamente abusaban y violaban a las madres cuando iban a dar el pecho a sus bebés por la noche.

El ministro de Sanidad, Cleopa Mailu, ordenó a la dirección del hospital que se investigasen estos episodios y prometió un informe detallado el próximo lunes. "El Ministerio de Sanidad lamenta los hechos si se confirma que sean ciertos y ha pedido a la gerencia del hospital que aumente las medidas de seguridad para proteger a los pacientes y a sus familiares", escribió la entidad en Twitter.

El hospital ha negado que sea inseguro para las madres y que cuenta con las medidas de seguridad necesarias. "Las acusaciones no tienen fundamento y no tenemos informes de estos hechos. Contamos con seguridad las 24 horas del día", aseguró el responsable de Comunicación del hospital, Simon Ithai, al periódico The Star.