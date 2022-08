Investigan las causas de la explosión en una casa en Indiana que ha dejado 3 muertos

Una explosión ocurrida en la tarde del miércoles tiene en vilo a los ciudadanos de la ciudad de Evansville, al sur de Indiana, Estados Unidos. Las autoridades siguen investigando las causas que hayan podido causar dicha explosión en una casa del vecindario que dejaba a tres personas muertas y a una hospitalizada.

La explosión fue tan fuerte que dañó 39 viviendas más y según ha comunicado el jefe de bomberos, Mike Connelly, desde el jueves por la mañana los equipos han revisado el resto de instalaciones para realizar una revisión en la construcción y no han encontrado más víctimas mortales.

Connelly señaló que de las 39 casas dañadas, once de ellas han quedado inhabitables y la única opción es demolerlas. Además indicó que será un proceso tedioso y largo poder encontrar una causa a semejante destrozo. Por privacidad, no se han dado a conocer el nombre de las víctimas, y la cuarta persona que está ingresada en el hospital no se considera que tenga lesiones mortales.

¿Por qué una explosión?

La portavoz del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, Suzanne Dabkowski, informó de que la agencia tiene a especialistas en armas y explosivos en la localidad de Evansville, y que todos ellos están ayudando a esclarecer la investigación. Además, la empresa de gas local, CenterPoint Energy, estará trabajando en colaboración con el cuerpo de bomberos y las agencias en lo que dure la investigación.

Evansville está situada en la frontera de Indiana con el estado de Kentucky, y la explosión dejó escombros esparcidos en un radio de 30 metros

Más explosiones en Evansville

Esta explosión se trata de la segunda en el área en poco más de cinco años. La última ocurrió el 27 de junio del 2017 donde murieron dos personas y tres quedaron heridas.

También en el año 2012 una terrible explosión destruyó y dañó más de 80 casas en el territorio sur de Indianápolis, donde fallecieron dos personas. Finalmente, en la investigación se descubrió que un hombre que fue detenido y condenado por manipular una línea de gas natural para defraudar al seguro, había sido el culpable.