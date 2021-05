Un instituto de Florida edita con Photoshop el escote de varias alumnas en las imágenes del anuario

Los alumnos del instituto Bartram Trail de Florida, en Estados Unidos, han visto como sus anuarios se han retocado con Photoshop, un programa de edición fotográfica, para tapar parte del escote de una alumna con una barra a la altura de lo que el propio centro consideró adecuado para que no se vieran los pechos de la fotografiada.

Los rumores se confirmaron

Es habitual al término de un curso escolar que los alumnos de los colegios e institutos recojan sus anuarios en los que aparecen las fotografías del año. Un recuerdo que seguro los alumnos del instituto Bartram Trail de Florida no van a olvidar.

Por los pasillos del centro había rumores sobre el uso de Photoshop para retocar algunos de los escotes de las fotos de las chicas. Finalmente, los rumores fueron reales, ya que al recibir a sus anuarios pudieron ver decenas de fotografías manipuladas digitalmente.

Riley O’Keefe, una de las afectadas, ha afirmado a The New York Times que, cuando vio su foto editada, no pudo sino comenzar a reírse incrédula por la edición. "Deben reconocer que están haciendo que las niñas se sientan avergonzadas de sus cuerpos", ha afirmado.

Lo más curioso es que el anuario sí recoge una imagen del equipo de natación masculino en la que todos sus miembros posan en bañador y con el torso desnudo. En cambio, hay más de 80 fotografías editadas, todas de chicas.

Escote tapado en un instituto de Florida | Antena 3 Noticias

No revisaron los pasos antes de editar las fotos

Tanto estudiantes como padres han exigido una disculpa y explicaciones por lo sucedido. Por ahora, el colegio ha devuelto el dinero de los anuarios a los afectados.

El responsable de educación del distrito, Tim Forson, ha afirmado que "no se revisaron suficientemente los pasos que se dieron antes de que se tomara la decisión de editar algunas fotografías de los estudiantes" y que "nunca ha habido la intención de avergonzar a un alumno por la ropa que usa".

La portavoz del distrito, Christina Langston, ha asegurado que "anteriormente, el instituto no incluía fotografías de los estudiantes que consideraran que violaban el código de vestimenta, por lo que las alteraciones digitales fueron una solución para asegurarse de que todos los alumnos fueran incluidos en el anuario".

Montaje para tapar un escote en un instituto de Florida | Antena 3 Noticias

Otros casos semejantes

La actuación del instituto ha recordado a otros anteriores, como fue el caso de la película la Forma del Agua en China, donde vistieron el cuerpo de la protagonista en las escenas íntimas. O en Irán, donde se canceló la retransmisión de un partido de fútbol al saber que arbitraría una mujer.

También ha habido casos de 'censura amable', como la que se realizó a Nicolas Sarkozy, expresidente de la República Francesa, cuando se le tapó con Photoshop los michelines para una fotografía del semanario Paris-Match.