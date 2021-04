El video de un policía golpeando en la cabeza a un menor con autismo ha causado conmoción en Estados Unidos. En las imágenes se observa al agente agrediendo al joven, que sufre autismo y un trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).

El video fue difundido por el padre del menor en Estados Unidos. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles en Vacaville, California, después de que la policía recibiera un aviso de pelea con armas en el vecindario.

Al llegar a la zona vieron al joven Preston, de 17 años, que se había peleado con un vecino, sin que nadie resultara herido. El agente pide a Preston que se siente en el suelo mientras se acerca.

El joven se asusta y decide salir corriendo. Es entonces cuando el policía lo agarra y lo empuja al suelo. Después le da un puñetazo en la cabeza: "Me has pegado en la puta cabeza", dice el joven. El agente replica: "Te vas a hacer daño, no me hagas hacerte más daño".

Según Adam Wolf, el padre de Preston, el menor se sintió confundido y asustado ante la actitud del agente y por eso su reacción fue la de salir corriendo.

"No creo que Preston vuelva a confiar en un oficial de policía. ¡Soy pro policía, pero no soy pro abuso! Este individuo y el departamento deben ser responsables de sus acciones. Ningún niño, con discapacidad o no, merece ser tratado así", dijo Adam Wolf.