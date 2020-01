'Impeachment' a Donald Trump, streaming en directo

Los siete congresistas demócratas o 'managers' designados por la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, para ejercer la acusación de la Cámara Baja en el juicio político ('impeachment') contra el presidente norteamericano, Donald Trump, comenzaron a presentar sus argumentos en el proceso.

Los jefes de las comisiones Judicial, de Inteligencia y de Administración, Jerry Nadler, Adam Schiff y Zoe Lofgren, respectivamente, además de Hakeem Jeffries (Nueva York), Val Demings (Florida), Jason Crow (Colorado) y Sylvia Garcia (Texas) disponen de un total de 24 horas repartidas en tres días para exponer sus argumentos iniciales. Los 'managers' se han centrado, sobre todo, en la participación del abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, en la política de Ucrania y en los intentos para "difamar" a la exembajadora estadounidense en el país, Marie Yovanovitch. Además, le han acusado de "tratar de engañar" en las elecciones previstas para este 2020, según ha informado la cadena de televisión CBS.

Así, Schiff, que ha sido el primero en hablar y lo ha hecho durante dos horas y media, ha subrayado, en referencia a la intención de Trump de retener 300 millones de ayuda militar a Kiev, que el presidente "sintió que los ucranianos se lo debían".

"No se trata de la seguridad nacional de Ucrania. No se trata de nuestra seguridad nacional. No se trata de la corrupción. No, se trata de lo que hay para mí. Esos ucranianos me lo deben", ha especificado Schiff durante su alocución. Además, ha criticado que el dinero que supuestamente Trump no quería entregar a Ucrania "no era su dinero". "Es el dinero del pueblo estadounidense para su defensa", ha señalado el 'manager', ha informado la cadena de televisión CNN.

Por otra parte, el jefe de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes también ha urgido a los senadores, que actúan como jurado en el 'impeachment', a que actúen de forma "imparcial". Mientras Schiff hablaba, Trump ha emitido un mensaje mediante su cuenta de Twitter en el que puede leerse "sin presión", escrito en mayúsculas y entre comillas, que presumiblemente se refiere a sus interacciones con Ucrania.