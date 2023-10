Impactantes imágenes de la rueda de prensa del responsable de Sanidad de la Franja de Gaza rodeado de cadáveres

Las imágenes que acompañan esta noticia son desoladoras y muestran el horror de la guerra de Israel. Se trata del momento en el que el responsable de sanidad de la Franja de Gaza ofrece una rueda de prensa para proporcionar los detalles del ataque al hospital y sus consecuencias rodeado de víctimas, de niños y niñas muy pequeños, tan solo horas después de producirse. Imágenes que muestran el lado más complicado de la realidad que viven miles de personas.

El ataque contra el hospital Al Ahli Arab, en el norte de la Franja de Gaza, en el que han muerto al menos 500 personas y se han registrado otros tantos heridos tras el bombardeo que ni Israel ni el grupo islamista Hamás asumen, ha levantado reacciones en todo el mundo. Desde el Consejo Europeo hasta la Organización Mundial de la Salud (OMS), Médicos sin Fronteras (MSF) y diferentes Gobiernos de Oriente Medio, norte de África y América han alzado la voz para condenar enérgicamente el ataque, tal y como confirmó a EFE una portavoz del Ministerio de Sanidad de la Franja, que se encuentra controlada por el grupo Hamás.

"Un ataque contra civiles no está en línea con el derecho internacional", ha dicho el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no ha realizado valoración del ataque puesto que necesitaba "confirmar" lo que había ocurrido.

La OMS también ha condenado de manera contundente este ataque, mientras que señala que si bien sobre este centro médico pesaba una orden de evacuación del Ejército israelí, no se realizó debido a "la inseguridad actual, el estado crítico de muchos pacientes y la falta de ambulancias, personal, camas en el sistema sanitario y refugios alternativos para los desplazados".

"Me he quedado sin palabras", fueron las primeras declaraciones del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para incidir en que: "aún no conocemos la magnitud total de esta carnicería, pero lo que está claro es que la violencia y las matanzas deben cesar de inmediato". El secretario general, António Guterres, comunicó sentirse "horrorizado por el asesinato de cientos de palestinos civiles" en el hospital Al Ahli, suceso que condenó.

Por otro lado, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha expresado su "conmoción y horror", e indican que "los hospitales deberían ser santuarios para preservar la vida, no escenas de muerte y destrucción. Ningún paciente debería morir asesinado en la cama de un hospital, ni un médico cuando intenta salvar a otras personas".

Se difunde un audio que sería clave en la autoría del ataque

En un primer momento, el ataque se le atribuyó a Israel. Sin embargo, ahora las Fuerzas de Defensa de este país lo desmienten. Para ello, difunden una conversación entre miembros de Hamás sobre "el fallido lanzamiento de un cohete". "Los terroristas se dieron cuenta de que un cohete había fallado y se refirieron específicamente al hospital".