Las impactantes imágenes del cielo de Florida cubierto de rayos por el huracán 'Idalia' desde un avión

El huracán 'Idalia' acecha la ciudad de Florida, en Estados Unidos. Allí, se espera que toque tierra en las próximas horas, y lo puede hacer convertido en un huracán de categoría 3 o incluso 4, siendo el nivel 5 el más alto de todos. La alerta es máxima y Florida se prepara para combatir vientos que ya superan los 130 kilómetros por hora.

Desde el país norteamericano nos llegan imágenes tan espectaculares como espeluznantes de 'Idalia'. Uno de los vídeos más impactantes ha llegado desde la base aérea de Tampa, en la propia Florida, donde un piloto ha grabado desde su avión el poderoso huracán.

Los rayos cubren el cielo de Florida

En el vídeo, tomado desde la cabina del piloto de la aeronave, se puede observar, a lo lejos, una serie de nubarrones negros. De pronto, decenas de rayos comienzan a cubrir el cielo, con apenas décimas de segundos de diferencia entre uno y otro. A pesar de que los huracanes, generalmente, son solo vendavales, 'Idalia' llega acompañada de lluvias torrenciales.

Se trata de un huracán potencialmente mortal que, poco a poco, va cogiendo fuerza, convirtiéndolo en devastador. La velocidad de sus vientos se sitúa ya alrededor de los 130 kilómetros por hora, lo cual ha obligado a cancelar decenas de vuelos y ha dejado a miles de personas sin electricidad.

Muchos vecinos abandonan la ciudad

"Si sube mucho el nivel del agua, inundará todos estos edificios", asegura uno de los vecinos. "Probablemente será arrasado y no nos quedará mucho después de esto", lamenta otro, mientras que un hombre explica "con los otros no estaba preocupado, pero este se dirige directamente hacia nosotros". "Habrá muertos y no quiero ser uno de ellos", afirma una mujer.

Con las primeras lluvias en Miami, los vecinos de la costa se preparan para lo que viene y están poniendo tablas de madera en las ventanas y sacos de arena en las entradas de las casas para evitar que el agua se cuele por las rendijas e inunde las viviendas.

Ante esta situación, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias advierte que "esta tormenta será mortal si no salimos del peligro y no la tomamos en serio". Por eso mismo, muchos son los que toman la decisión de llenar el depósito y marcharse, y ya se han visto colas de vehículos que intentan salir de la ciudad. Los expertos han calificado el huracán como "extremadamente peligroso" y creen que podría ser devastador.