El impactante vídeo del youtuber Paul Harrell anunciando su propia muerte: "Si me están viendo, estoy muerto"

El famoso youtuber Paul Harrell ha fallecido a los 58 años debido a un cáncer de páncreas contra el que mantenía una larga lucha. El creador de contenido, que sumaba ya más de un millón de suscriptores en su canal, quiso grabar un vídeo para que fuera publicado en caso de que no superara su enfermedad.

Y lamentablemente así fue. Paul Harrell terminó falleciendo poco más de un año después de que compartiera su diagnóstico a través de su canal de YouTube, concretamente en julio de 2023.

El youtuber era un conocido defensor del uso de armas en Estados Unidos, y el contenido de su canal estaba relacionado con esto. Harrell grabó su vídeo de despedida el 20 de diciembre de 2023, tal y como cuenta él mismo en el vídeo publicado de manera póstuma por su editor, Brad Nelson.

"Estoy muerto"

Así se llama el vídeo publicado en su canal de YouTube. "Estoy grabando este vídeo y doy instrucciones a Brad para que lo publique cuando me muera. Así que, si están viendo esto, estoy muerto", decía Paul en el vídeo, publicado el día 3 de septiembre de este año, unos 8 meses después de grabarlo.

"El cáncer se ha propagado más rápido de lo que esperaba", contaba Harrell en el vídeo: "Tenía esperanza de poder seguir este formato 10 o 15 años más, incluso después de que me diagnosticaran el cáncer pensé que podría hacerlo dos o tres años, pero al final solo fueron unos meses. Pido perdón por ello, siento que os he decepcionado". Gracias por ver este vídeo y no intenten hacerlo en sus casas", se despedía Paul.

El vídeo, que dura aproximadamente siete minutos, ha provocado una enorme conmoción entre la comunidad youtuber. En él, Paul explicaba su situación sentado en un tronco ubicado dentro de un bosque, mismo formato que utilizó para anunciar que padecía cáncer un año antes.

