El impactante cambio físico de 'el niño más gordo del mundo': ha pasado de no poder andar a jugar al bádminton con sus amigos

Arya Pemana llegó a pesar 192 kilos, razón por la que recibió el apodo de 'el niño más gordo del mundo'. Su dieta estaba fuera de control, apenas se podía mantener en pie y tuvo serios problemas de salud que pusieron su vida en peligro. Ahora es otra persona: pesa 82 kilos y puede por fin jugar al bádminton, su deporte favorito. Su cambio físico es espectacular.

Esta es su historia

Este niño, natural de la isla indonesia de Java, se dio a conocer cuando tenía entre 8 y 10 años. Por aquél momento su tamaño era descontrolado. Según explicó su padre al medio 'Mirror', Arya Pemana hacía cinco comidas al día, dos de las cuales eran bastante contundentes. Consumía lo suficiente como para alimentar a dos adultos.

Le costaba encontrar ropa que se ajustase a sus medidas. Su familia cuenta en el medio 'The Sun' que llegaron incluso a crear una bañera para que Pemana pudiera ducharse, ya que debido a su tamaño no podía ni entrar en su lavabo. Su padre explicó que no veía nada malo en su peso en un principio. Poco a poco, su entorno fue viendo que su obesidad había aumentado sin darse cuenta. Pesaba entonces 192 kilos.

Imagen de Arya Permana cuando tenía 10 años | Truly

Sufrió graves complicaciones de salud. No podía mantenerse en pie durante unos minutos, razón por la que no iba a la escuela. Recibía la ayuda de sus amigos y familiares para levantarse, pero le costaba respirar.

Arya Pemana se alimentaba de arroz, hamburguesas de soja, carne y pescado. El año 2014 fue clave para su físico porque perdió el control sobre su dieta. Por aquel entonces, el indonesio tenía 8 años.

En su país se convirtió rápidamente en una fenómeno viral. Aparecía constantemente en los medios de comunicación y la gente se interesó por saber su historia y cómo querían sus padres poner solución al problema de salud de su hijo. Su madre explicó en una entrevista a 'The Sun' que "no hay otro dolor que el de ver sufrir a su propio hijo". "Ninguna madre quiere dejar de alimentar a sus hijos, pero tuve que hacerlo ya que estaba indefenso", lamentó.

Dieta, ejercicio y cirugía

Sus esfuerzos por bajar de peso se centraron en tres pilares: la dieta, el ejercicio físico y varias sesiones de cirugía bariátrica. Ade Rai fue el preparador que trabajó con él. Le creó un estricto plan de alimentación junto a unas rutinas con las que pudo ponerse en forma. Tenía totalmente prohibido ingerir azúcares e hidratos de carbono. El especialista relató al 'Jakarta Post' que su intención era apoyar en todo momento al joven.

"El tipo de apoyo que puedo brindarle es compartir con sus padres la importancia de seguir una buena dieta y su motivación para estar con Arya", comentó Ade Rai.

El cambio físico de Arya Permana | Truly

Sus cambios físicos fueron manifestándose poco a poco. En 2019, cuando tenía 13 años, Pemana había perdido ya bastante peso. Se había sometido a un complicado tratamiento médico en el Hospital Hasan Sadikin de Bandung. Allí le operaron en varias cirugías de eliminación de piel sobrante.

Poco a poco, el joven se encontraba ya capacitado para andar con total normalidad. Era un niño más entre sus compañeros de la escuela, con los que podía jugar al fútbol y al bádminton.

Ha conseguido perder en 10 años más de 100 kilogramos. Ahora, se siente una persona completamente diferente. Su madre dijo que están "muy felices de verlo llevando una vida saludable". "Es muy activo y se encuentra en buen estado de salud", aseguró.

Le quedaban varias operaciones con la que se eliminase la piel sobrante, que tuvieron que ser aplazadas por la pandemia del coronavirus. Se volverá a operar en el Hospital Hasan Sadikin, en Indonesia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com