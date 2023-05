Ian Clifford, el británico que llevaba 15 años de baja y demandó a la empresa porque no le subían el sueldo

El caso del británico Ian Clifford no es uno cualquiera. Después de estar 15 años de baja por enfermedad, ha demandado a la empresa IBM por no aumentar su sueldo. El hombre declara que, como empleado, fue víctima de una "discriminación por discapacidad". La empresa tecnológica IBM, sujeta a un plan de salud, llegó a un acuerdo con Clifford en el que recibía 54.000 libras al año (alrededor de 62.000 euros) hasta los 65 años, según informa 'Daily Mail'. Un total de 1,5 millones de libras (1,7 millones de euros).

El hombre ha manifestado en varias ocasiones que el programa no es lo suficientemente "generoso" porque su salario se ha visto dañado por la inflación.

Primera baja médica en 2008

La primera vez que solicitó la baja por enfermedad fue en Septiembre de 2008, la cual extendió hasta 2013. Cinco años más tarde envió una queja oficial y la empresa IBM le ofreció un acuerdo en el que se introdujo un plan de discapacidad para que no fuese despedido ni tuviese que acudir al empleo. También le dieron una indemnización de 10.000 euros.

Febrero 2022: acude a los tribunales

En el mes de febrero del año pasado denunció a IBM a un tribunal laboral por "discriminación por discapacidad". Alega el hombre británico que "el objetivo del plan era brindar seguridad a los empleados que no podían trabajar; eso no se lograba si los pagos se congelaban para siempre". Aunque el británico lo intentó, el juez ha desestimado la causa asegurando que el trato hacia el empleado era muy favorable y con un beneficio muy sustancial.

El juez Paul Housego también ha señalado que "la afirmación es que la ausencia de un aumento en el salario es discriminación por discapacidad porque es un trato menos favorable que el que se otorga a quienes no están discapacitados. Esta afirmación no es sostenible porque solo los discapacitados pueden beneficiarse del plan. No es discriminación por discapacidad que el plan no sea aún más generoso. Incluso si el valor de las 50.000 libras al año se redujera a la mitad en 30 años, sigue siendo un beneficio muy importante", publica 'Daily Mail'.