Hugh Grant presenta su nueva película 'Heretic' y afirma "ser demasiado mayor" para las comedias románticas

Los creadores de 'Un lugar tranquilo', Scott Beck y Bryan Woods, regresan con 'Heretic', producida por A24, estudio respondable de títulos emblemáticos como Hereditary, Midsommar y Háblame .

En esta nueva historia, protagonizada por Hugh Grant, conocido por sus papeles más livianos en comedias románticas, se aventura en una interpretación perturbadora y transformadora encarnando al siniestro Sr.Reed le ha servido para ser nominado a los Globos de Oro a mejor actor protagonista en una comedia o musical.

A sus 64 años, Grant afirma que "es verdad que soy muy mayor para las comedias románticas, estoy muy agradecido al género, pero también estoy encantado de que haya acabado esa etapa", declaraba el actor, "ahora lo que me ofrecen son tipos raros", añade con ironía. "Mi personaje en 'Heretic' es una persona divertida, pero según va haciendo reflexiones va subiendo más y más el terror y la tensión".

"Me hace especial ilusión que a algunos hombres les gusten mis actuaciones", apunta. "Antes me decían que era el de las comedias románticas pero que ahora disfrutan de mis películas", reflexionaba el actor sobre la evolución de su carrera. 'Heretic' es una película de terror con tintes "demoniacos", aspectos que a Grant le dan "mucho miedo", confiesa. "Me da mucho miedo el demonio desde pequeño. Empecé a leer el exorcista y mi madre me lo quitó y lo tiró a la basura cuando iba por la mitad, pero después lo recogí y lo terminé". Además, el largometraje trata ciertos temas de la religión. "Soy ateo, pero a veces voy a la iglesia para tener paz y escapar de mis hijos. Miro a los Santos y les pregunto si pueden ayudarme", comenta entre risas.

El escándalo sexual que tambaleó su carrera

El británico puede presumir de haber sido uno de los galanes más reconocidos y cotizados de la pequeña pantalla, protagonizando grandes comedias románticas como 'Bridget Jones', 'Love Actually' o 'Nothing Hill', ganándose el favor del público con sus papeles de hombre tímido frente a los grandes héroes de acción de otras películas en la década de los 90.

Sin embargo, su vida dio un giro inesperado la noche del 27 de junio de 1995. El actor, que se encontraba en una relación sentimental con la actriz Elizabeth Hurley, fue arrestado por la policía por un delito de conducta lasciva al ser pillado con una prostituta en un coche mientras esta le practicaba una felación. La foto de su ficha policial no tardó en viralizarse y, finalmente, Grant se declaró culpable y fue condenado a dos años de libertad condicional. A pesar del escándalo, Hurley perdonó al actor y mantuvieron su relación durante cinco años más, hasta que se separaron en el año 2000, aunque Hurley afirma que su relación es buena y son "como hermanos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com